Rize'deki "Gastronomi Günleri, kentin tanıtıldığı konferansla devam etti

Rize Belediyesi ev sahipliğinde şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 1. GastroRize Ulusal Rize Gastronomi Günleri, kentin doğal ve tarihi mekanlarının anlatıldığı konferansla devam etti.

Rize Belediyesi ev sahipliğinde şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 1. GastroRize Ulusal Rize Gastronomi Günleri, kentin doğal ve tarihi mekanlarının anlatıldığı konferansla devam etti.

Doğal ve tarihi zenginlikleri ve lezzetleriyle bilinen Rize'yi dünyada tanıtmayı hedefleyen etkinlikte, yöresel ve el emeği ürünler, kentteki bir otelde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kemençe ve tulum dinletisi ile başlayan konferansta, yöresel lezzetler ile kentin doğal ve tarihi mekanları görsellerle tanıtıldı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yıl sonunda havaalanının açılmasıyla birlikte daha fazla kişinin misafir edileceğini söyledi.

Metin, "İnşallah biz de hızlıca yapılan yeni konaklama tesisleriyle misafirlerimizi ağırlayacağımız şehir içerisindeki yemek duraklarıyla beraber buna hazır olmaya gayret edeceğiz." dedi.

Konferansın açılışında şehrin yöresel lezzetleri ile doğal ve tarihi mekanlarının yer aldığı videoları gördüğünde ne kadar güzel bir şehre sahip olduklarını tekrar kavradığını ifade eden Metin, "İnanıyorum ki gelen misafirlerimiz, özellikle yaylaları gördükçe ne kadar özel bir coğrafyaya sahip olduğumuzu da görecekler." diye konuştu.

Metin, bu coğrafyanın besinleri, yiyecekleri ve malzemelerinin de çok özel olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Yani 2 bin-2 bin 500 kodlarındaki yaylalarda üretilmiş tereyağıyla, yine burada 500-600 yıllık ata tohumu mısırlarla beraber yapılmış bir muhlama ile başka yerlerde yenilenler arasında ciddi bir fark olduğunu görmüş olacağız. Coğrafyaya özel birçok meyve var. Özellikle son dönemde gastronomi alanında da öne çıkan mor meyveler var. Yine yaban mersini dediğimiz çok önemli bir besin ama çok fazla tanıtamamışız. GastroRize ile festivalle amacımız, bu alanın gönüllü insanları vasıtasıyla hakikaten Türkiye'ye, coğrafya olarak Karadeniz coğrafyasına ve dünyaya zaman içinde Rize'mizi, lezzetlerimizi tanıtabilme şerefine nail olmaktır."

Metin, şehirde ciddi anlamda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin olduğunu, yatay mimariye uygun ve trafik problemi olmayan Rize'yi geleceğe armağan etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Konferansta "Rize'nin Lezzet Elçilerinin Hikayeleri" de konuşulacak

İkinci gündeki konferans programında, "Türkiye'deki Balık Restoranlarında Karadeniz Rize Bölgesindeki Ürünlerin Kullanımı", "Dünyada Çayın Öyküsü", Rize'nin Lezzet Elçilerinin Hikayeleri", Yerel Lezzet ve Rize", "Restoran ve Kafelerde Rize Çayının Kullanımı", "Biyoçeşitlilik Gıda Ürünlerinin Menülere Adaptasyonu", "Türkiye'nin İz Bırakan Pastanelerinde Rize" ve "UNESCO Şehirlerinin Lezzet Elçileri" konu başlıklarında bilgiler verilecek.

Gastronomi dünyasından isimleri buluşturan etkinlikte, kentin biyoçeşitliliği, çay ve tarımı, yerel pazarları, tarihi Rize evleri, yerel dokusu muhafaza edilen Rize mimarisi, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı tanıtımı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız