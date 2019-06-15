Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar

Kaynak: DHA

KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde görülen dağ horozu, bu yıl dürbün ile görülebildi.İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Dağ Horozu Şenlikleri için İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, saat 04.00'te Sivrikaya köyüne bağlı Büyükyayla mevkiine çıktı. Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleri ile araziyi tarayarak, dağ horozu aradı. Yaylanın farklı noktalarına dağılan grup, birkaç yıldır çok kısa sürelerde görülen dağ horozunu, bu yıl dürbünler ile çok uzak bir noktadan görebildi.Heyecanla fotoğraflanan dağ horozu, bir süre sonra gözden kayboldu. 2 saat süren gözlem sonunda yayladan inen grup, tulum eşliğinde horon oynadı, foto safari için yayla turuna çıktı.İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, dağ horozunun dünyanın nadir yerlerinde yaşadığını belirterek, "Dağ horozu, Kafkaslar'a doğru bu kuşak üzerinden hayatlarını idame ettiriyorlar. Biz de bunu bizim değerimiz olarak görüyoruz. Yıllardır Türkiye'de tanıtılması için mücadele veriyoruz. Üç yıldır dağ horozunu göremiyorduk ama orada bir tarih yanlışı vardı. Buraya Temmuz ayında geliyorduk. O dönemde de kuluçka dönemi olduğu için kuşlar kendini göstermiyordu. Daha zengin görmek adına tarihi 15 gün daha geri çekmeyi düşünüyoruz" dedi.Şenliğe ilk kez katılan Osman Yetimoğlu da "Bu yıl ilk kez geldim, üç yıldır görülmeyen dağ horozunu gördüm. Bu galiba benim ayağımdan dolayı oldu. Rize'mizin tüm ilçelerinin olduğu gibi buranında mükemmel bir görüntüsü var. Karşı ki dağlarda karın kalkmamasından ötürü daha da güzelleşmiş. Çetin yolları aşarak, buraya geldik, dağ horozunu görmenin sevincini yaşadık" diye konuştu.DAĞ HOROZUOrta büyüklükte bir kuş olan ve huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşıyor. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürüyor. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi'nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'de görülüyor. Dağ horozunun varlığı, Doğu Karadeniz'de ilk kez 1970'li yıllarda İngiliz bir akademisyen heyet tarafından tespit edildi. Çok değerli kuşlar arasında yer alan dağ horozları son yıllarda gelişen kuş gözlem turlarının da ilgi odağı haline geldi. Türkiye'de nadir görülen kuşun neslinin tükenmemesi ve korunması için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi.- İkizdere