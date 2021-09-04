Rize'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sesi az çıkan partililere sitem
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Rize'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sesi az çıkan partililere sitem

Rize'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sesi az çıkan partililere sitem
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de konuştu. Erdoğan, kürsüde olduğu sırada salondakilere sorduğu soruya verilen "Evet" cevabının cılız çıkması üzerine, "Biraz gür olun ya. Bakıyorum da sessiniz sedanız kesiliyor. Marşları söylerken iyisiniz de ama asıl yürekten gelecek olanı söylerken biraz zayıf kaldınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de partisinin Genişletilniş İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, sık sık sloganlarla kesilirken toplantıda ilginç anlar da yaşandı. Erdoğan, sorduğu soruya cılız bir şekilde "Evet" yanıtı veren gençlere sitem etti.

"YÜREKTEN GELECEK OLANDA ZAYIF KALDINIZ"

Erdoğan, "Evet" sesinin daha yüksek çıkması gerektiğini belirterek,"Bakıyorum da sesiniz sedanız çıksın. Marşları söylerken iyisiniz de asıl yürekten olanı söylerken sessiz kaldınız gençler. Allah'ın yardımı ve milletimizin isteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ilerleyen dakikalarda da sık sık sloganlarla kesildi.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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