Rize'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sesi az çıkan partililere sitem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de konuştu. Erdoğan, kürsüde olduğu sırada salondakilere sorduğu soruya verilen "Evet" cevabının cılız çıkması üzerine, "Biraz gür olun ya. Bakıyorum da sessiniz sedanız kesiliyor. Marşları söylerken iyisiniz de ama asıl yürekten gelecek olanı söylerken biraz zayıf kaldınız" dedi.