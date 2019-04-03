Rize'de bayrak değişimi

AK Partili Rahmi Metin AK Partili Başkan Reşat Kasap'tan görevi devraldı

RİZE - Aldığı oy oranıyla il bazında Türkiye birincisi olarak belediye başkanı seçilen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, eski başkan Prof. Dr. Reşat Kasap'tan görevini devraldı.

Rize Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen mazbata töreniyle mazbatasını alan Rize Belediyesi'nin yeni Başkanı Rahmi Metin ardından belediye binasında gerçekleşen törenle görevi devraldı.

Metin'e başarılar dileyen Kasap, Metin'e Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve şehrin temsili anahtarı ile birlikte belediye mührünü teslim etti. AK Parti belediyelerinin alternatifinin yine AK Parti olduğunu dile getiren Kasap "Meclis üyesi arkadaşlarım ve tüm teşkilatlarla yorucu bir çalışma döneminin ardından gönül rahatlığıyla görevi devrediyoruz. Teşkilatımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emrindeyim. AK Parti belediyeciliği bu şehre önemli şeyler katmıştır ve bundan sonra da katmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yeni Başkan Rahmi Metin ise kendilerine teveccüh gösteren halka teşekkür ederek "Rize'de Türkiye'nin en yüksek oy oranıyla seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de ise AK Parti'nin oylarını yükseltmesi çok önemli bir gelişmedir. Bir görev devraldık, Miraç Kandili'nin ardından güneşli bir günde. Aldığımız hizmet yarışında bayrağı daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Şehrin eksiklerini giderebilme adına atacağımız doğru adımlarla 2024 yılına daha iyi işler yaparak girmek istiyoruz. Biz de bayrağı, devraldığımız gibi, görevini yapmış bir şekilde devretmek adına çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA