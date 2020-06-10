Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'si tamamlandı; kulesi çay bardağı olacak
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Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'si tamamlandı; kulesi çay bardağı olacak

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'si tamamlandı; kulesi çay bardağı olacakULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı, Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor.

10.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:32

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'si tamamlandı; kulesi çay bardağı olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı, Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kule inşaatıda çay bardağı fügürü olması kararlaştırıldı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 68'i tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatıda çay bardağı fügürü olması kararlaştırıldı.

'ÇALIŞMALARA ARA VERMEDİK'

Havalimanının sadece Rize ve Artvin için değil ülkemiz içinde önemli bir yatırım olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Koronavirüs sürecinde tedbirler alınarak çalışmalarımız devam etti. Personel sayısında biraz azaltma yapılarak yemekhane ve yatakhaneler önlemlere karşı düzenlendi. Bu süreci biraz uzatacak belki ama çalışmalara ara vermedik. Bugün itibariyle alt yapı inşaatında yüzde 68'e ulaştık. Alt yapı denilen dolgu aşamasında yüzde 68 kısmı tamamlanmış oldu. Toplam denize 85,5 milyon ton dolgu yapılacak. Şu an 60 milyon tonun üzerine çıkıldı. İkinci etap olan üst yapı için ihale yapılmıştı ve 3 ay önce yer teslimini yapmıştık. Şu an oraya da büyük bir şantiye kuruldu hazırlıklar tamamlandı. Kule tabanından inşaata başlandı. Burada çay bardağı şeklinde bir kule olacak. Şu an orda da yüzde 2 seviyesine ulaştık. Yaklaşık günlük 80 ile 100 bin ton arası alt yapı dolgusu devam ediyor. Belirlenen iş takvimine göre de üst yapı çalışmalarımız sürüyor" dedi.

'EVDEN TERLİKLE ÇIKIP UÇAĞA BİNECEĞİZ'

Havalimanı inşaatına yakın İkitepe Mahallesi Muhtarı Fahri Turhan, havalimanının bir an önce bitmesini istediğini belirterek, "Mahallemizde bir havalimanı yapılıyor. Bu yüzden çok memnunuz. Evden terlikle çıkıp uçağa binerek İstanbul'a çay içmeye gideceğiz. Daha önce uzaktı burada çok yakın oldu. 30 metre derinlikte nasıl dolgu olacak diye merak etmiyorduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın takibiyle inşallah havalimanımız çok erken bitecek" dedi.

'BÖLGEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM'

Rize-Artvin Havalimanının Rizelilerin özlemle beklediği devasa bir proje olduğunu belirten Yaşar Karaca da "Bir an önce bitmesi için sabırsızlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu projeyi açıkladığında yapılmasını hayal gibi duyduk. Şu an ise bitme aşamasına geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Rize için bölgemiz için büyük bir kazanım" dedi.

Sedat Ayarcı ise havalimanı çalışmalarının bir an önce bitmesini heyecanla beklediklerini söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'si tamamlandı; kulesi çay bardağı olacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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