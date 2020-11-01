Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki binada çökme tehlikesi olduğu öğrenildi. Enkazdaki arama kurtarma çalışması, çökme tehlikesi nedeniyle durduruldu.

Depremde yerle bir olan ve en çok can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma ekipleri, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışıyordu.

APARTMAN SULAK ALANA YAPILMIŞ

İzmir'deki depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren bir detay ortaya çıkmıştı. Yıkılan binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğu öğrenildi.

ÇATLAK İDDİASI

Rıza Bey Apartmanı'nın balkonlarında depremden önce çatlaklar olduğu iddia edildi.