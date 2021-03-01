Normalleşme hangi illerde başlayacak? Riskli şehirler hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir riskli bölge mi? İl il koronavirüs risk haritası!

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı o iller de belli oldu. Normalleşme hangi illerde başlayacak? Riskli şehirler hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir riskli bölge mi? İl il koronavirüs risk haritası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki, Normalleşme hangi illerde başlayacak? Riskli şehirler hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir riskli bölge mi? İl il koronavirüs risk haritası! İşte detaylar...

RİSKLİ ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen "yerinde karar" döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'de yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlatacak.

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR RİSKLİ BÖLGE Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs risk değerlendirme kriterlerini paylaştı. İlleri risk oranı renklere göre, düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilere ayırdı.

- Bakan Fahrettin Koca twitter açıklaması-

Haritada yer alan kategorilere göre;

MAVİ KATEGORİ

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Covid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak kategoride yer aldı.

SARI KATEGORİ

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) olarak açıklandı.

TURUNCU KATEGORİ

Covid-19 vakaları bakımından İstanbul ve İzmir'in yer aldığı turuncu kategoride (yüksek riskli), Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan da bulundu.

KIRMIZI KATEGORİ

Covid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategori olan iller arasında bulunuyor.

İL İL RİSK HARİTASI!