Riot Games tarafından geliştirilen Valorant'ın yeni ajanı Killjoy sızdırıldı LoL geliştiricisi Riot Games'in moba oyunu olan Valorant'ın yeni ajanı Killjoy hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Killjoy yetenekleri neler? Killjoy'un ultisi nedir? Killjoy nasıl oynanır? MOBA oyunu nedir? Moba oyunu örnekleri nelerdir? Valorant karakterleri kimler? Valorant ajanları özellikleri neler? Valorant sistem gereksinimleri neler?

Ücretsiz oyunlardan biri olan Valorant, Twitch ve Youtube yayıncıları ile geliştirilmişti. İlk günden beri çok sevilen oyun, ajanlarını geliştirmeye devam ediyor. Valorant, dünyanın en çok oynanan FPS oyunlarındandır. Moba oyunları arasındaki yerini uzun süre koruyacak gibi duruyor.

Killjoy sızıntısı aslında Riot Games tarafından sızdırıldı. Site içerisinde Enter Killjoy sayfası keşfedildi. Reddit'te bir kullanıcı da sayfadaki bazı şeyleri paylaştı. Fakat karakterin görüntüsü şu an belli değil.

KİLLJOY YETENEKLERİ NELER?

Alarmbot

Yakalayıp çarptığı düşmana hasar veriyor ve diğer hamlelerden aldığı hasarı iki katına çıkarıyor.

Taret

Killjoy'un tareti menziline girdiği şampiyona hasar veriyor. Düşmanlar tareti veya düşmanı öldürmeye çalışırken, her türlü çok hasar alıyor.

Nanoswarm Grenade

Bir el bombası olan nanoswarm grenade, atıldığı alanda düzenli olarak hasar veriyor. Dar bir alanda saklanan düşmanı böylece yerinden çıkarabilir ve öldürebilirsiniz.

KILLJOY'UN ULTİSİ NEDİR?

Lockdown olarak adlandırılan ulti, istediğiniz bir yere koyabileceğiniz tuzak. Tuzak bir yere bırakıldıktan belli bir süre sonra patlıyor. Patladığı alanda bulunan rakipler 8 saniye boyunca hapsediliyor.

MOBA OYUNU NEDİR?

Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenasının kısaltılmış adı olan MOBA, gerçek zamanlı strateji savaş video oyunudur. Genellikle 5v5 olur.

MOBA OYUNU ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Awesomenauts

Battlerite

Dota 2

Heroes of Newerth

Heroes of the Storm

League of Legends

Paragon

Smite

VALORANT KARAKTERLERİ KİMLER? VALORANT AJAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kahramanların yeteneklerini kullanmak için C, Q, E ve X harflerine hakim olmalısınız, hangi tuşların hangi yetenekle entegre olduğuna belli bir süre sonra alışabilirsiniz.

Düellocu Jett, hafifleyerek yukarı zıplaması, jet gibi hızlı hareketleri, kafa karıştırıcı rüzgar ve bıçaklarını düşmanın üstüne attığı yeteneği ile öne çıkmaktadır.

Düellocu Raze, büyük silahları ve bombalarıyla karşı takıma alanı küçük eder. 4 farklı bombası ile ister C4 gibi yakından atıyor, isterseniz güdümlü bir bomba gibi atmaktadır.

Öncü Breach darbeleri oyun dengesi için çok kritiktir. Flaş bombası, fay hattı oluşturması, zelzele ve artçı sarsıntıları ile düşmanını yerinden oynatıyor.

Düellocu Reyna teke tek çatışma imparatoriçesi. Sömür yeteneği ile öldürdüğün düşmanından enerji al veya azlet ile görünmez ol. Kemgöz ile düşmanlarının seni görmesini engelle. İmparatoriçe yeteneğinle yenilmez ol!

Düellocu Phoenix, alevler ve patlamalarla düşmanını korkutur. Özel yeteneklerinden olan falso ile sağa ve sola doğru yön vererek ateş et. Yakar top, ateşten top ve yakardöner ile ateş atma yetenekleri ile düşmanına rahat vermez.

Gözcü Sage ile takım arkadaşlarınızı yeniden hayata döndürebilirsiniz. Yavaşlatan küre atarak rakip takımı yavaşlat veya takım arkadaşlarına can ver ve canlandır.

Öncü Sova okuyla düşmanlarına nefes aldırmıyor! Şok okuyla hasar verici bir alan oluştur, keşif oku ile düşmanın konumunu keşfet, avcının hiddetini kısıtlı sürede kere kullanarak düşmanını rahat bırakma!

Kontrol uzmanı Viper zehriyle asit dolu bölgeler oluşturuyor. Zehrin 4 farklı versiyonu ile düşmanı öldür.

Kontrol uzmanı Omen ile bir hayalet gibi hareket et! Paranoya yeteneği ile düşmanının görüş menzilini kısıtla, işaretli konuma ışınlan, gölge suretine bürün ve düşmanları yok et.

Kontrol uzmanı Brimstone, hava araçları ile takımı önde götürür. Özel yeteneklerinde yangın bombası, görüş kısıtlayan duman bulutu, seri ateş yeteneği ve seçili alanda kullandığı uydu saldırısı ile düşmana çok hasar verir.

Gözcü Cypher siber kafesi ile düşmanın görüşünü engeller ve onu yavaşlatır. Gizli kamera ile karşı takımın oyuncusunun konumunu açığa çıkar. Bubi tuzağı ve nöron hırsızı ile düşmanın kafasını karıştır.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

6.9 GB boyutta olan oyun, Windows 7, 8, 10 64 bit için uygundur. 4 GB Ram ve 1 GB VRam ile oynanabilir. 32 bit desteklememektedir.

En düşük sistem gereksinimleri

CPU Intel Core 2 Duo E8400

GPU Intel HD 4000

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri/ 60 FPS için

CPU Intel i3 - 4150

GPU Geforce GT 730

Yüksek donanım özellikleri/ 144+ FPS

CPU Intel Core i5 - 4460 3.2 GHZ

GPU GTX 1050 Ti