Riot Games'in mobil oyunları 100 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor!
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Riot Games'in mobil oyunları 100 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor!

Riot Games'in mobil oyunları 100 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Popüler strateji mobil oyunu League of Legends: Wild Rift tek başına Riot Games mobil gelirinin %60'ını oluşturuyor. İşte detaylar!

Kaliforniya merkezli bir oyun yapım ve dağıtım şirketi Riot Games'in mobil oyunları, bugüne kadar küresel oyuncu harcamalarından 100 milyon dolar gelir elde etti.

Sensor Tower, Riot Games'in App Store ve Google Play'de League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra ile dönüm noktasına ulaştığını bildirdi.

WILF RIFT OYUNCU HARCAMALARINDAN 64,7 MİLYON DOLAR ELDE ETTİ!

League of Legends, bugüne kadar oyuncu harcamasından 64,7 milyon dolar gelir sağladı. Bu, Riot Games'in mobil gelirlerinin yaklaşık %60'ını oluşturuyor.

Riot Games'in mobil oyunları 100 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor!

Oyuncu harcamalarının %26'lık oranla büyük bir çoğunluğunu gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri, %22'lik orana sahip Güney Kore'yi geride bıraktı.

Riot Games, League of Legends: Wild Rift'i Çin'de yayınlamayı hedefliyor. Ayrıca ileriki zamanlarda Valorant'ı mobilde yayınlamayı planlıyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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