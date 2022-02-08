Rihanna hamile mi? Rihanna evli mi, kaç aylık hamile? Rihanna'nın sevgilisi kim? İşte, Rihanna'nın hamilelik fotoğrafları

Rihanna hamile mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir kaynak, Kasım 2020'de PEOPLE'a Rihanna ve A$AP Rocky'nin yıllarca süren dostluktan sonra çıktığını doğrulamıştı. Rihanna'nın sevgilisi kim? Rihanna evli mi?

RIHANNA EVLİ Mİ?

Barbadoslu sanatçı Rihanna, son zamanlarda iç çamaşırı ve makyaj markası üzerine odaklanmaktadır. 3 yıllık ilişkisinin ardından ünlü rapçi Asap Rocky ile birlikteliklerini doğrulamıştı. 2021 yılının mayıs ayında A$AP Rocky, Rihanna'nın kendisi için 'doğru kişi' olduğunu kabullendiğinden beri hayatının 'çok daha güzel' olduğunu açıklamıştı. İkili evli değildir.

RIHANNA HAMİLE Mİ?

33 yaşındaki Rihanna, bir süredir ünlü Rapçi Asap Rocky ile birlikte. Çiftten yeni bir albüm beklerken, New York sokaklarında verdiği pozlarda Rihanna'nın hamile olduğu göründü.

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu iddiaları bir süredir dünya basınında dolaşıyordu. Ancak Rihanna, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayarak, hamileliğini saklamayı başardı.

Çift, Rihanna'nın Ocak 2020'de üç yıllık erkek arkadaşı milyarder Hassan Jameel'den ayrılmasından bu yana romantizm söylentilerine yol açmıştı. Temmuz'da, Fenty Skin kampanyasında A$AP Rocky'ye yer verdi ve ikili, işbirliğini tanıtmak için birlikte birkaç röportaj yaptı.

33 yaşındaki A$AP Rocky, babalıkla ilgili olarak, bir aile kurmanın "kesinlikle kaderimde olduğunu" söyledi. O sırada söylediği gibi, "Bence inanılmaz, olağanüstü genel olarak harika bir baba olurdum. Çok uçarı bir çocuğum olurdu. Çok."

Foto kaynak: DIGGZY/SHUTTERSTOCK

Fotoğraf kaynağı: DIGGZY/SHUTTERSTOCK

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