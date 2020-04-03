Rezidanslarda hijyen tedbirleri artırıldı
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Koronavirüs, Güncel

Rezidanslarda hijyen tedbirleri artırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgını nedeniyle son yılların gözde yaşam alanlarından biri olan rezidanslarda da hijyen uygulamaları artırıldı.

03.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:25
Rezidanslarda hijyen tedbirleri artırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgını nedeniyle son yılların gözde yaşam alanlarından biri olan rezidanslarda da hijyen uygulamaları artırıldı. Evde kal çağrısı ile birlikte daha fazla zaman geçirilmeye başlanan rezidanslarda yönetimler hijyen tedbirlerini en üst noktaya taşıdı.

Konuyla ilgili bilgi veren Süzer Grubu'nun bünyesindeki EFM Tesis Yönetimi A.Ş.'nin Genel Müdürü Sevilay Kaya Günlüler, plazalardan alışveriş merkezlerine, konutlardan fabrikalara kadar her türlü tesisin yönetimi, bakımı, işletmesini uzman bir kadro ve profesyonel bir anlayış ile gerçekleştirdiklerini vurguladı. Günlüler, konuşmasına şöyle devam etti:

"İç mekanlarda hava kalitesini artırmak ve bu mekanları bakteri ile virüslerden arındırmak, havadaki dezenfeksiyonu sağlamak amacı ile klima santralleri içerisinde bir uvlight-ultraviole sistemi bulunmaktadır. Yüksek verimle çalışan uvc-ultraviole sistemlerini Türkiye'de ilk uygulayan binalardan biri olan Süzer Residence'a uygulanan bu sistem sayesinde başta Corona olmak üzere, grip, soğuk algınlığı, Sars, kızamık ve Alman Kızamığı gibi virüslere karşı etkili bir koruma sağlanıyor. Ortak alanların dezenfektasyonu için nano gümüş teknolojisinden yararlanılıyor. Ortak alanlar içerisinde yer alan asansörler, tavan-taban yüzeyleri, WC'ler, mescit, otopark katları, giriş holleri, turnikeler, danışma deskleri gibi birçok alan konusunda uzman profesyonel ekiplerimizce nano gümüş teknolojisi ile dezenfekte ediliyor. Sıvı el sabunlarının anti-bakteriyel özelliğe sahip olmasına dikkat edilirken, hijyenik-cerrahi el ve cilt dezenfektanları ile tüm yüzey temizleyicilerinin de yüksek oran alkol içeriğine sahip olmasına özen gösteriliyor."

Şebeke suyu Uv-Ultraviole sistemiyle arındırılıyor Salgın öncesinde de hijyen uygulamalarının çok sıkı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Günlüler, bu alanda örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini vurguladı. Günlüler, "Süzer Residence'ın açılışından bu yana özenle sürdürülen pek çok uygulama, istenilen üst düzey hijyen seviyesini koruma adına son derece başarılı oldu. İç ortam hava kalitesini iyileştirmek amacıyla düzenli olarak testler uygulanıyor. Bina ortak alanlarında ve WC'lerde kullanılan Mobil Ozon Cihazı ile ortam havası sürekli filtrelenerek virüs ve bakterilerden arındırılıyor. Ayrıca Süzer Residence'ın havalandırma tasarım ve işletmesi de tüm dünyada kabul görmüş ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers) standartları baz alınarak yapıldı. Ayrıca Süzer Residence'a şehir şebeke hattından gelen kulanım suyunun önce kum filtrelerinde pre-filitrasyonu yapılıyor ve ana su depolarında toplanması sağlanıyor. Devamında içerisindeki kireç ve korozyonlardan da arındırılan şebeke suyu Süzer Residence'a Uv-Ultraviole sistemi ile yüzde 99,7 oranında bakteri ve virüslerden arındırılıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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