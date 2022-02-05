Reyhanlı Barajı Amik Ovası'ndaki kuş türü sayısını artırdı

HATAY (AA) - Hatay'da sulama ve taşkınları önlemek amacıyla kurulan Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki kuş türü sayısını 2 yılda 99'dan 214'e çıkardı.

Göçmen kuşların yol haritası üzerinde bulunan Amik Ovası'na kurulu barajda, 2 yıl önce su tutulmaya başlanmasıyla bölgeyi yaşam alanı seçen veya göçerken konaklayan kuş türü sayısında hızlı artış sağlandı.

Bölgede daha önce kayıt altına alınan 52 kuş türü, 2020'de barajda su tutulmasına başlandıktan bir süre sonra 47 artarak 99'a ulaştı.

Barajda ve su tutma alanında kayıt çalışması yapan Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği üyeleri, son bir haftada yaptıkları gözlemlerde bölgede daha önce varlığı bilinmeyen kılkuyruk, çamurcun ve Macar ördeği tespit etti.

Son görülen 3 kuş çeşidiyle tür sayısı 2 yılda 99'dan 214'e yükselen Reyhanlı Barajı'nda su tutulmasının tamamlanması ve sulak alanın genişlemesiyle bu sayının daha da artacağı öngörülüyor.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, AA muhabirine, Reyhanlı Barajı'nda 2 yıldan beri gözlem ve kayıt yaptıklarını anlattı.

Barajda su tutulmasıyla göçmen kuş türü ve popülasyonunda artış olduğunu aktaran Atahan, kışlayan, üreyen ve kuluçkaya yatan tüm türleri tespit ederek veri tabanı oluşturduklarını belirtti.

Geçen yıl alanda Türkiye'de daha önce gözlenmemiş kıyı balıkçılının Emin Yoğurtcuoğlu tarafından fotoğraflanıp kayıt altına alındığını hatırlatan Atahan, şöyle konuştu:

"Amik Gölü kurutulduktan sonra boz kaz ve saz horozu 50 yıl aradan sonra Hatay'a geldi ve Reyhanlı Barajı'nda kendisini gösterdi. Kısa süre içinde yüksek oranda kuş türü tespit ettik. Yaklaşık 2 yıl önce su tutmaya başlayan Reyhanlı Barajı'nda şu ana kadar 214 kuş türü kayıt altına alındı. 30-40 yıllık sulak alanları düşününce iyi bir başarı diyebiliriz. Türkiye içerisinde tüm kuş gözlemcilerinin tuttuğu bir veri tabanı var. Bu değerlere göre baktığımızda 214 kuş türü ile ilk 30'a girmeyi başaran bir alandır."

Atahan, Orta Doğu'da görülebilecek kuş türlerinin Reyhanlı Barajı'nda da gözlenebileceğine dikkati çekerek, "Çoğu baraj derin vadiler içerisinde inşa edilir. Yüzey alanı dar, derinliği ise fazladır. Reyhanlı Barajı'nda ise oldukça geniş bir alana yayılmış derin bölgeler var ancak sığ sulardan oluştuğu için kuşların beslenme, üreme ve dinlenmesinde önemli bir yer oluşturuyor." diye konuştu.

"Varlığı bilinmeyen yeni türler tespit ediliyor"

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu da barajın kuş popülasyonu ve türünü artırdığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Amik Gölü kurutulduktan sonra Hatay'da gözlemlenmeyen birçok kuş türünün Reyhanlı Barajı'nda kayıtlarını almış olduk. Bölgede büyümeye başlayan sazlıklarda 50-60 yıl sonra saz horozu, boz kaz, kızıl gerdanlı dalgıç gibi önemli kuş türlerini kayıt altına alma imkanımız oldu. Reyhanlı Barajı'nda varlığı bilinmeyen yeni türler tespit ediliyor. Alandaki gözlemlerimizde bir günde yüzlerce kuş türünü sayabiliyoruz. Reyhanlı Barajı ava kapalı durumda ve alanda sürekli kuş türü kaydı yapıyoruz. Yaz ve kış aylarında bile bölgede su olduğu için kuş gözlemi yapılabiliyor, bu bizleri mutlu ediyor."

Türkiye'nin farklı bölgelerinden alana gözlem yapmaya gelenlerin olduğunu anlatan Yoğurtcuoğlu, "Reyhanlı Barajı, büyüklüğü, yaz ve kış mevcut su alanıyla göçmen ve ötücü kuşların uğrak mekanları arasında yer almaya devam edecek. 214 kuş türünün bu yıl çok daha fazla oranda artacağını düşünüyorum. Bölge adeta bir kuş cennetine dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.