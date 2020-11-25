Revani nasıl yapılır? Revani tarifi

Klasik bir Türk tatlısı haline gelen revaniyi sizde evde kendiniz yapmak istiyorsanız, hem de daha lezzetlisini yapmak istiyorum diyorsunuz işte revani nasıl yapılır? Revani tarifi nedir? Revani malzemeler nelerdir?

Klasik bir Türk tatlısı haline gelen revaniyi sizde evde kendiniz yapmak istiyorsanız, hem de daha lezzetlisini yapmak istiyorum diyorsunuz işte revani nasıl yapılır? Revani tarifi nedir? Revani malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

REVANİ TARİFİ

Revani, Osmanlı döneminden beri biz Türkler arasında sevilen bir tatlıdır; Revani isminin Osmanlılar'ın bugünkü Ermenistan'da Erivan şehrini fethetmesiyle verildiğine inanılıyor. Revani'nin pek çok çeşidi vardır ve Türkiye'de olduğu gibi özellikle Doğu Akdeniz ülkelerinde çeşitli mutfaklarda beğenilmiştir. Gül suyu, portakal çiçeği suyu ve portakal kabuğu rendesinin revaniye eklendiğini gördüm, kulağa lezzetli geliyor.

Şurubu önceden hazırladığınızdan ve irmikli kekin üzerine dökmeden önce tamamen soğuduğundan emin olun, aksi takdirde kek ıslanır. Geleneksel olarak bir pişirme kabında pişirilir. Revani'yi kek olarak pişirmek istiyorsanız, her bir kek kabuğunu zeytinle yağladığınızdan emin olun.Kağıt kek kabukları kullanıyorsanız, hamurun dökülmemesi için sağlam bir taban sağlamak için üst üste istiflenmiş 2 kağıt mermi bulundurmanızı daha iyi olur.

Türkiye'de Revani'yi öğütülmüş fıstık ve kurutulmuş hindistan cevizi ile süslemek artık bir gelenek haline gelmiş durumda.

REVANİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

6-8 kişilik

Hazırlama süresi: 15-20 dakika

Pişirme süresi: Kek için 25-30 dakika ve şurup için 15 dakika

165 gr/ 6oz/ 1 su bardağı iri irmik

200gr/ 7oz/ 1 su bardağı şeker

45ml/ 3 yemek kaşığı. sade un

5ml/ 1 çay kaşığı kabartma tozu

225gr/ 8oz/ 1 su bardağı sade (tam yağlı) yoğurt

3 orta boy yumurta

60ml/ 4 yemek kaşığı. Hafif zeytin yağı

10ml/ 2 çay kaşığı. vanilya özü

1 limon kabuğu rendesi ve ½ limon suyu

Şurup için:

300gr/ 10.5oz/ 1 su bardağı şeker

375ml/ 12 fl. oz./ 1 su bardağı su

½ limon suyu

Servis etmek için öğütülmüş antepfıstığı ve kurutulmuş hindistan cevizi

REVANİ NASIL YAPILIR?

Fırını önceden 180C/ 350F/ Gaz işaretine 4'e kadar ısıtın

Önce şurubu soğuması gerektiğinden hazırlayın. Orta boy bir tencerede (orta ateşte) şeker ve suyu karıştırın. Karıştırın ve karışımı kaynatın. Kaynadıktan sonra, ısıyı düşürün ve şurubu açık olarak yaklaşık 10 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyin, iyice karıştırın ve 3 dakika daha pişirin. Ateşi kapatın ve irmikli kek hazırlarken şurubun soğumasını bekleyin.

Kare veya dikdörtgen bir pişirme kabını (benimki 20 cm x 27 cm - yaklaşık 8 "x 10") 2 yemek kaşığı ile yağlayın. zeytin yağı. Önce yumurta ve şekeri büyük bir karıştırma kabında şeker eriyene kadar birkaç dakika hızlıca çırpın. Sonra kalan 2 yemek kaşığı ekleyin. zeytinyağı, yoğurt, irmik, un, kabartma tozu ve iyice çırpın. Vanilya özü, limon suyu ve limon kabuğu rendesini karıştırın ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar iyice karıştırın. Hamuru yağlanmış pişirme kabına dökün ve önceden ısıtılmış fırında kek altın rengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kontrol etmek; Pastanın ortasına bir kürdan yerleştirin, temiz çıkarsa kek pişmiş demektir. Değilse, 3-5 dakika daha pişirin.

Soğutulmuş şurubu büyük bir kaşıkla irmikli kekin üzerine gezdirin. Kekin şurubu emmesine ve soğumasına izin verin. Soğuduktan sonra revani kare veya elmas şeklinde kesin; Türkiye'de yaptığımız gibi üstüne fıstık ve kurutulmuş hindistan cevizi ile revani servis edebilirsiniz.

Revani, ertesi gün daha da iyi olur ve birkaç gün daha iyi korunur. Türkiye'de Türk kahvesiveya yanında Türk çayı ile revani içiyoruz .

Revani tatlısı püf noktaları

Şerbetinizin soğuması için keki yapamaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Kekinizin kabarması için tüm malzemeleri oda sıcaklığında bulundurmalısınız.

Yumurta ile şeker köpük köpük oluncaya kadar çırpılmalıdır.

Revani tatlısının şerbeti iyi çekmesini istiyorsanız şerbeti dökmeden önce kekinizi dilimleyebilirsiniz.

Şerbeti döktüğünüzde kek sıcak şerbet ise soğuk olmalıdır.

Revani şerbeti nasıl dökülür?

Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğumuş şerbet dökülür.

Revani buzdolabına saklanır mı?

Şerbetli tatlılar soğukta şekerlenirler. Bu yüzden revani buzdolabında şekerlenecektir. Soğuk ve kuru ortamda saklamanız revaniniz için daha iyi olacaktır.