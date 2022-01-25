Restoran ve Ekrem İmamoğlu, gündemi altüst eden balıkçı ziyaretini doğruladı! Bir saat kalıp AKOM'a gitmiş
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir balıkçıda görüntülenmesi ile ilgili fotoğraf, restoran ve İmamoğlu tarafından doğrulandı. Konuyla ilgili iki tarafla da görüştüğünü açıklayan gazeteci Murat Ağırel, "İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi. İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru. Ekrem Bey saat 18'de oradaymış. Saat 19'da da AKOM'a gitmek için çıkmış" bilgisini paylaştı.
İstanbul'da hayatı adeta durma noktasına getiren kar yağışı sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir balıkçıda görüntülenmesi gündemi altüst etti. Konuyla ilgili restoran ve İmamoğlu'nda da doğrulama geldi.
Tartışmalarla ilgili hem restoran sahibi hem de İmamoğlu ile görüşen gazeteci Murat Ağırel, neler yaşandığını sosyal medya paylaşımında bir bir anlattı. İmamoğlu'nun saat 18.00'da mekanda olduğunu ifade eden Ağırel, saat 19.00'da AKOM'a gitmek üzere çıktığını teyit etti.
Rezervasyonun günler öncesinden yapıldığını belirten Ağırel, "İmamoğlu'nun lokantada bulunduğu bölüm işletme sahibinin kendi özel misafirlerini ağırladığı bir yer. Normalde kimse yok. Ancak ne olduysa o anda bazı kişiler orada bulunmuş ve fotoğraflar çekilip servis edilmiş." dedi.
Bir sonraki paylaşımında ise Ağırel, "Kar yoğunlaşınca da kalkıp hemen AKOM'a geçmiş. Büyütülen olay aslında bu. İBB tüm birimleri ile Kar nedeniyle meydana gelen aksaklıkları gayet başarılı yönetmiştir. Önemli olan durum budur." ifadelerine yer verdi.