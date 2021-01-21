Resimli cuma mesajları: Cuma akşamı mesajları, güllü dosta cuma mesajı

Cuma saatine az kala müslüman aleminde cuma mesajları aranmaya devam ediyor. Resimli Cuma mesajları: Papatyalı cuma mesajları, en güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını sizler için derledik. Hayırlı cumalar mesajları, Whatsapp, Instagram yeni cuma mesajları! Cuma mesajları: Cuma akşamı mesajları, güllü dosta cuma mesajı...

Bugün Müslüman aleminin en kutsal, en mübarek günü. Bu mübarek günde bütün Müslümanlar dini görevlerini ve ibadetlerini yerlerine getirirler. Bu anlamlı günde Hayırlı Cumalar mesajları, manalı Cuma mesajları 2020, dini en güzel Cuma mesajları paylaşılıyor.

GÜZEL YENİ DOSTA CUMA MESAJLARI

Bu mübarek Cuma gününde sevdiklerinize gönderdiğiniz hadisli ve ayetli Cuma mesajları sayesinde onları da dualarınıza katarsınız ve onların sevaplarına eşlik edersiniz. İşte en güzel ve en anlamlı ayetli Cuma mesajları!

• Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar!

• Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

• Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun!

• Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar!

• Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

WHATSAPP PAPATYALI CUMA AKŞAMI MESAJLARI

• "Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. Hayırlı Cumalar!

• Rabb'im bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

Resimli Cuma mesajları: Papatyalı cuma mesajları, en güzel ve anlamlı Cuma mesajları

• Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

• Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.

FACEBOOK INSTAGRAM DİNİ EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!

Hayırlı Cumalar! Bugün Müslüman aleminin en kutsal, en mübarek günü. Bu mübarek günde bütün Müslümanlar dini görevlerini ve ibadetlerini yerlerine getirirler. Güzel düşünceler ve dilekler sunar, tüm gün dualar ederler. Tüm ibadetlerin yanı sıra birbirleriyle, sevdikleriyle ve tüm İslam alemiyle de güzel dileklerini paylaşırlar. Bu mübarek günde herkes Allah'tan rahmet, merhamet ve güzel dilekler diler. Bunu bir de sevdikleri için diler ve onlara en güzel ve en anlamlı cuma mesajları gönderirler! En anlamlı Cuma mesajları hadisi ayetli cuma mesajlarıdır! İşte en güzel ve en anlamlı hadisi ayetli Cuma mesajları!

• Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun!

• Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

• Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

YENİ INSTAGRAM GÜLLÜ CUMALAR MESAJLARI

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.