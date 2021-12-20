DİYARBAKIR (İHA) - Renkli gözlere ilgi artı, lens kullanımı tehlike saçıyor

DİYARBAKIR Diyarbakır'da, son dönemlerde renkli göze sahip olma tercihinde ilgi artmaya başlandı. Lens tercihinde bulunan vatandaşlar, göz kaybı tehlikesiyle karşı karşıya. İnternetten sipariş edilen sahte lenslerin kullanılmaması için de uzmanlar uyardı.

Son zamanlarda estetik durmak için renkli göz lenslerin kullanımı arttı. 4 yıl önce çıkan yasa gereği optikçilerde doktor reçetesiyle olmadan satılmayan lensler, bu kez internet sitelerinde sahte lenslere yöneltti. Sıklıkla lens kullanımı nedeniyle göz problemleri yaşayan vatandaşların, şikayetlerle göz doktorlarına başvurduğu ortaya çıktı. Memorial Hastanesinde görevli Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, lens tercihinde bulunan bireyleri reçetesiz ve sahte lens kullanımının göz kayıplarına neden olduğuna ilişkin uyarıda bulundu.

Memorial Hastanesinde görevli Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, sahte lens kullanımlarının gözlerde enfeksiyona neden olduğunu ve internette satışlarının denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Op. Dr. Ekmekçiler, kış aylarının gelmesiyle güneş gözlüğünün de kullanılması gerektiğini hatırlatarak ultraviyole ışınlarının göz yakma sebepleri olduğunu vurguladı. Ekmekçiler, "4 yıl önce bir yasa çıktı, göz doktorları reçete etmeden gözlükçüler kontak lens satamıyor. Lise çocukları özendikleri için gözlükten kurtulmak yada estetik renkli lens takma isteklerinden dolayı, sık sık gözlükçülere gidip lens alabiliyorlardı. Ama Türkiye'de çok ciddi göz enfeksiyonları ve göz kaybı vakalarıyla karşılaşıldı. Şu an yasa gereği doktor reçete etmeden kontak lens almalarının imkanı yok. Lens basit bir olay değil, gözün en hassas noktasına uyguladığınız bir yabancı cisimdir. Temiz bakılmazsa çok ciddi göz kayıplarına sebep olacak enfeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Lens takan hastalar 6 ayda bir doktora gidip lensler nasıl gidiyor, uyup uymadığını kontrol etmesi gerekiyor" dedi.

"Lensin sahte olup olmadığını anlamanız imkansız"

İnternette alınan lenslerin orijinal lens mi, sahte mi olduğunu anlamanın imkansız olduğunu söyleyen Ekmekçiler, "Sahte olup olmadığını anlamanız imkansız. O yüzden alacağınız lensler optiklerden üzerinde barkodu ve resmi evrakı olan firmalarda alınması gerekir. Güneş gözlüğünün amacı ultraviyoleden korunmaktır, kışın kar yağan bölgelerde rutin güneş gözlüğü öneriyoruz, beyazdan yansıyan ışık ultraviyole olarak gözlerimize gelerek yanıklar yapabilmekte" şeklinde konuştu.

Uzman Optisyen Kahraman Özel ise son zamanlarda lens kullanımın artmasının sebebinin genelde özentiden kaynaklı olduğunu belirtti. Kahraman, lens alırken ve kullanırken doktor kontrolünde olması gerektiğini, lens alımlarının optisyenlerden alınması ve internet ortamına alınan her türlü ürünün göz sağlığı açısından zarar teşkil ettiğini aktardı.