REMOURBAN'ın kapanış konferansı yapıldı
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REMOURBAN'ın kapanış konferansı yapıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin uygulama alanı Yaşam Köyü olan REMOURBAN-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi'nde sona gelindi.

REMOURBAN'ın kapanış konferansı yapıldı
19.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.07.2020 15:46

Tepebaşı Belediyesi'nin uygulama alanı Yaşam Köyü olan REMOURBAN-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi'nde sona gelindi. Projenin iki bölümden oluşan son konferansı online olarak yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin 5 yıldır yürüttüğü 7 ülkeden 22 ortaklı REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi'nin 3'üncü ve son konferansı 'Kentsel Dönüşümde Yeni Bir Dönemin Başlangıcı' temasıyla sabah uluslararası, öğleden sonra ise Türkiye bölümü olarak video konferans sistemiyle gerçekleşti. Avrupa Komisyonu Proje Sorumlusu Georg Houben'un açılışı ile başlayan uluslararası konferansta, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Nottingham Kent Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Cllr Sally Longford, Valladolid Belediye Başkanı Puscar Puente, Alderman ve Seraing AREBS Başkanı Déborah Géradon ve Miskolc Belediye Başkanı Pl Veres birer konuşma yaptı. Başkan Ataç konuşmasında, "Şehirlerimizde sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyerek, daha az kaynakla daha iyi sonuçlar elde edebilir, sosyal ve sağlık yatırımlarını artırabiliriz. Benim bakış açımdan, REMOURBAN, geleneksel şehirleri akıllı şehirlere dönüştürmek için 21. yüzyılın en büyük zorluklarından birini ele alarak önemli bir devrim yaptı. Bu proje bizi tüm Tepebaşı sakinleri için yaşam kalitesini iyileştiren istediğimiz sonuçlara getirdi. REMOURBAN'ın yarının şehirleri için Küresel Akıllı Şehir Modeli olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkanların yarının kentleri için verdiği önemli ve anlamlı mesajlarından sonra Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (GCOM) Strateji ve Operasyon Direktörü Andy Deacon, "Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler için İtici Güç Olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)" başlığıyla şehirlerin ve özellikle de belediyelerin bu bağlamda izlemesi gereken yollar hakkında detaylı ve kapsayıcı bir bilgilendirme yaptı.

Ardından moderatörlüğünü Akıllı Şehirler ve Topluluklar Yenilikçilik Ortaklığı (EIP-SCC) Baş Danışmanı Eelco Kruizinga'nın yaptığı "Akıllı Strateji ve Çözümleri Çoğaltma ve Ölçeklendirme" paneliyle devam eden konferansın ilk bölümü, REMOURBAN Proje Koordinatör Yardımcısı Cristina de Torre'nin, sonuçları özetlediği, çıkarımlar yaptığı ve çıktıları paylaştığı kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Konferansın ikinci bölümü olan Türkiye bölümü ise, REMOURBAN Proje Koordinatörü Miguel Garca-Fuentes'in açılış konuşması ile başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Prof. Dr. Osman Balaban "İklim Krizi Bağlamında Yeni Kentsel Gelecek: Akıllı Şehirler ve Türkiye" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Balaban sunumunda, şehirlerin iklim kriziyle mücadelelerinde kullanabileceği araçlara değindi ve tespitlerini paylaşarak, olası çözüm önerilerini aktardı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası Çağrı Yıldırım da, Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından bahsederek, Avrupa Yeşil Mutabakatı Çağrıları hakkında detaylı bir sunum yaptı ve çağrı detayları, takvimleri ve bütçeleri hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Demir Enerji'den Dr. Baha Kuban, "AB'de Akıllı Şehir Programları ve Kavramlarının Gelişimi" başlığında yaptığı konuşmasıyla akıllı şehir kavramının doğru anlaşılması gerektiğine dikkat çekti ve AB destekli akıllı şehir programları hakkında bilgilendirme yaptı. Konferansta; Caner Demir "REMOURBAN Tecrübesi ve Teknik Başarılar" hakkında, Esra Demir ise "REMOURBAN Tecrübesi ve Karar Alma Sürecinde Destek Araçları" hakkında projenin çok daha iyi anlaşılmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak veriler ışığında sunumlarını gerçekleştirdi.

Türkiye'ye böyle bir projenin kazandırılmasından dolayı gururluyuz"

Konferansın Türkiye bölümünde, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı M. Melih Savaş, "REMOURBAN Tecrübesi ve Tepebaşı Belediyesi" başlıklı bir konuşma yaptı. Savaş konuşmasında, "Başkanların liderliği, konuya verdiği önem, gösterdiği kararlılık, destek ve teşvikler ile iyi bir planlama bir araya geldiğinde sonuçlar göz alıcı olabiliyor. Geldiğimiz nokta da bunu açıkça gösteriyor. Türkiye'ye böyle bir projenin kazandırılması ve uygulamanın başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasından dolayı çok gururlu ve sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konferans, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş'ın "Akıllı Kentleşme İlkeleri", Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan Atik'in "Yerel Yönetimler için AB Finansal Destekleri (IPA ve Birlik Programları)" ve İlbank Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Müdürü Dr. Ali Hakan Araz'ın "Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yerel Yönetim Destekleri" başlıkları altında birer konuşma yapmalarıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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