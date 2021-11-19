Rektörümüz ÜNİ-DOKAP Toplantısına Katıldı

GİRESUN (Habermetre) - Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında, Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Toplantısına katıldı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın gerçekleştirdiği sunumun ardından bir konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretim alanının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada genişlemeye devam edeceğini öngördüklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ve yükseköğretimden sorumlu bütün kurul ve kurumlar olarak bu gelişmeye karşı herkesin şimdiden tedbir alması gerektiğini söyledi.

Üniversitelerin istihdama katkısı konusunda öğrencilere daha fazla bilgi ve beceri kazandırmak anlamında sorumlulukları olduğunu belirten Prof. Dr. Özvar, "Yükseköğretim Kurulunun yeni vizyonuna göre üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı, başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden birisi olacaktır. Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasasını takip eden ve kendi mezunlarının istihdamını izleyen bir üniversite yönetim anlayışının hakim kılınmasını önceleyeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Burada istihdama katkı sağlamaktan kastımız üniversitelerin elbette mezunlarına iş bulması anlamına gelmemektedir. Üniversitelerin istihdama katkısı, yetiştirdiği öğrencilere daha fazla bilgi ve beceri ile daha fazla yetkinlik kazandırmak suretiyle iş gücü piyasalarında mezunlarına bir rekabet üstünlüğü veya gücü kazandırmaktır. " dedi.

YÖK Başkanı, Türkiye'deki yükseköğrenim kurumlarının büyüme potansiyelinin ekonomik gelişmeye paralel ilerlediğini ifade ederek verileri paylaştı.

Toplantıda, DOKAP Bölgesindeki 15 üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma- geliştirme kalitesinin daha nitelikli hale gelmesi için yapılması gerekenler istişare edildi.

Şehit Ömer Halisdemir Salonunda gerçekleştirilen toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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