Rektör Sarıbıyık: "Tezler raflarda tozlanmasın"

Bir televizyon programının canlı yayınına katılan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr.

Bir televizyon programının canlı yayınına katılan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, insan gücü yetiştirmede eğitimin önemine değinerek, "Tezler raflarda tozlanmasın, iş dünyasının sorunlarına çözüm üretsin, onlara yol göstersin, ufuklarını açsın istiyoruz" dedi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk oldu. Programda ülkelerin gelişmişliğinin yetişmiş insan gücüyle ortaya çıktığını belirten Mehmet Sarıbıyık, öğrencileri bir dönem tam zamanlı olarak işletmelere gönderdiklerini ve bilgiyi beceriyle bütünleştirdiklerini kaydetti. Sarıbıyık, "Bunu ortaya koyan ise vermiş olduğunuz eğitim oluyor. Eğitim bir ülkenin gelişmesi, kalkınması ve dünyada söz sahibi olmasına etki ediyor. Bilgiden başarıya ve pazara giden yol eğitimden geçiyor. Gençlerimizin ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak şekilde eğitim almalarını temenni ediyorum. Üniversite-iş dünyası iş birliği kavramını sıklıkla kullanıyor ve önemsiyoruz. Bunu söylemden çıkartarak eyleme dönüştürmemiz önemli. Bu anlamda eğitim-öğretim ve Ar-Ge çalışmaları doğrudan iş dünyası ile de ilgili. İş dünyası nitelikli mühendis, nitelikli yönetici, nitelikli pazarlamacı arıyor. Bu iş birliğini sağladığımızda iş dünyasının aradığı nitelikteki insanları yetiştirmiş ve Ar-Ge çalışmalarını yapmış olacağız. Biz mottomuzu 'Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz' olarak belirledik. Öğrencilerimizi bir dönem tam zamanlı olarak işletmelere gönderiyoruz. Tıpkı geleceğin o işletmedeki bir mühendisi, tarım uzmanı, turizmcisi gibi çalışmalarını sağlıyoruz" dedi.

"Tezler raflarda tozlanmasın"

Öğrencileri, uygulama becerisine sahip olarak yetiştirdiklerini söyleyen Sarıbıyık, "Öğrencilerimiz mezun olduklarında 'Tecrüben var mı?' sorusuna 'Evet tecrübem var. Ben bu işi biliyorum' diyebiliyorlar. İşverenler de öğrenciyi daha önceden tanıdıkları için öncelikli olarak tercih ediyor. Böylelikle iş birliğimiz kazan-kazan halini alıyor. Ön lisanstan lisansüstüne kadar tüm eğitim seviyelerinde aynı sistem geçerli. Öğrencilerimizin iş dünyasının sorunlarına çözüm üreten lisansüstü çalışmalar yapmalarını önemsiyoruz. Tezler raflarda tozlanmasın, iş dünyasının sorunlarına çözüm üretsin, onlara yol göstersin, ufuklarını açsın istiyoruz. Bu işin bir tek söylem kısmında değil, eylem kısmında da olduğumuzu hatırlatmakta fayda görüyorum. Uluslararası öğrencilerimizi de işletmelere gönderiyoruz. Bu öğrencilerimiz kendi ülkelerine döndüklerinde buradaki yaşam ve eğitim tecrübeleri nedeniyle hem kültür elçisi hem de ticaret elçisi oluyorlar. Ülkeler arasında birlikte iş yapma kültürünü de böylece geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

"100'ün üzerinde milli sporcumuz fakültemizde öğrenim görüyor"

SUBÜ'de 100'ün üzerinde milli sporcunun eğitim gördüğünü aktaran Sarıbıyık, "Meslek yüksekokullarımızda da meslek liselerinin devamı niteliğinde mesleki eğitimler veriliyor. Spor Bilimleri Fakültemiz etkin bir fakülte. 100'ün üzerinde milli sporcumuz fakültemizde öğrenim görüyor. Turizm Fakültemizin çok güzel imkanları var. Son olarak kazandırdığımız tam donanımlı mutfak bunlardan birisi. Sapanca gibi turizmin canlı olduğu bir bölgede yer alması öğrenciler için ayrıca bir avantaj. Sakarya; İstanbul'a, Ankara'ya ve büyükşehirlere yakın; sanayiyle, turistik noktalarla, tarımla ve modern teknoloji üretimiyle iç içe bir şehir. Orman, deniz, nehir, göl, yayla, şelale, termal kaynaklar ve verimli ovalar gibi birçok doğal güzelliğe sahip. Tüm bunların yanı sıra büyükşehirlerin sahip olduğu her türlü imkana sahip. Üniversitemiz +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte bu anlamda tek ve ayrıcalıklı bir üniversite. İş dünyası bizimle entegre bir şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı