Rektör Sarıbıyık'tan Dto'ya Ziyaret

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Deniz Ticaret Odası (DTO) Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem'i ziyaret etti.

Rektör Sarıbıyık, beraberindeki heyetle DTO Batı Karadeniz Bölge Başkanı Erdem'i ziyaret ederek görüştü.

Erdem, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde kurulan Batı Karadeniz Deniz Bilimleri Fakültesine ilişkin değerlendirmede bulunduklarını söyledi.

Fakültede hangi bölümlerin açılması gerektiği, denizcilik sektörüne ve ülke ekonomisine daha fazla katkılı olması yönünde görüşme yapıldığını anlatan Erdem, "Yine bölgemizde bulunan ve denizcilik alanında eğitim veren okulların fiziki ve teknik altyapıları hakkında bilgiler verilmiştir." dedi.