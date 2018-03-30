Rektör Polat, Dışişleri Bakanlığındaki "Afrika" Toplantısına Katıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Afrika" konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin Afrika politikaları ve gelecekte Afrika ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında istişareler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya düzenlediği gezi sonrası hızlanan Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında yapılan yatırım ve iş birlikleri doğrultusunda Karabük Üniversitesi de eğitim alanında bazı Afrika ülkeleri ile iş birlikleri geliştirdi. Bu iş birlikleri neticesinde Karabük Üniversitesi 2017 yılında Çad'da bulunan Encemine Üniversitesi ile protokol imzalayarak, 215 Çadlı öğrenciyi Karabük Üniversitesi'nde eğitim görmesi için kabul etti.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda Rektör Polat, Karabük Üniversitesinin Çad ile olan uluslararası öğrenci bazında ilişkileri ve önümüzdeki dönemde yapılmak istenen faaliyetler hakkında bilgi ve önerilerini aktardı. Toplantıda ayrıca Çad ile eğitim alanında kurulan iş birliği sürecinde yaşanan sorunlara da değinildi. - KARABÜK