Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var

Dün yapılan açıklama ile durumunun kritik olduğu aktarılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili yeni bir açıklamada bulunuldu. Böcek'in hala yoğun bakımda ve makineye bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Başkan Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar var. Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine özel bir hastanede tedavi altına alındı. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül günü, yoğun bakımda uyutuldu. Böcek'in durumu kötüye gidince, 24 Eylül tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk işleminden kısa süre önce entübe işlemi sonlandırılan Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulandı.

Dün yapılan açıklama ile Böcek'in durumunun kritik olduğu belirtilirken, bugün Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Böcek'in durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Böcek'in hala yoğun bakımda ve makineye bağlı odluğunu söyleyen Özkan, sağlık durumunda zaman zaman iyi ya da kötü yönde dalgalanmalar olabildiğini belirtti ve yoğun bakımdaki her hasta için çok net şeyler söylemenin kolay olmadığını söyledi.

"İNSANLARA ÜMİT VERMEK DOĞRU DEĞİL"

Yoğun bakım hastalarında tablonun her an değişebileceğini söyleyen Özkan, "Mesela genç bir hasta bile olsa, yoğun bakımdaki bir hasta, yatan hasta olduğu için pıhtı atabilir ve hasta kaybedilir." dedi ve Böcek'in durumuyla ilgili çok net konuşmanın ve insanlara ümit vermenin doğru olmadığını ifade etti.

"AKCİĞERİNDE CİDDİ SIKINTILAR VAR"

Açıklamalarına devam eden Özkan, "Başkan Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar var. Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz. Covid negatif olduğu için şu anda yapılan tedaviler daha çok akciğeri destekleme tedavileri. Başka enfeksiyonları var. O enfeksiyonları da tedavi ediliyor. Başkan Böcek'in astım ve şeker gibi ek hastalıkları da var. Bunlarla savaşmak çok da kolay değil. Yoğun bakımda makineye bağlı bir hastanın enfeksiyon riski de olduğu zaman işler biraz daha sarpa sarıyor. Hastaya antibiyotik veriliyor ama antibiyotiğin de başka organlara etkisi oluyor. Tüm bunları öngörmek çok kolay olmadığı için çok iyi ya da çok kötü demek doğru değil. Ancak şunu söyleyebilirim ilk geldiği güne nazaran daha iyi ama hala kritik süreç devam ediyor. Çoklu organ yetmezliği, akciğer nakli söz konusu değil." dedi.

Böcek'in üniversite hastanesine hasta yakınlarının kararıyla alındığını söyleyen Özkan, belediye başkanının sağlık durumuyla ilgili kısa ve net bilgi verdiklerini, uzun bilgi paylaşımında konunun başka yönlere çekildiğini kaydeden Özkan, sosyal medyada yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR