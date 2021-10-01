Rektör Kutluhan Acıpayam'da Temaslarda Bulundu

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Çiçek, PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fahir Demirkan, PAÜ Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Merkezi (PAÜ BİYOM), Tohum Islahı ve Genetik Araştırma ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (TİGAM) ve Çal MYO'da bitki ıslahı projeleri yürüten öğretim üyeleri; Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, Prof. Dr. İsmet Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çelik, Uzman Ezgi Okan Arıkan, Uzman Aliye Yıldırım Keskin ile birlikte Acıpayam ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler ilk olarak Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan'ı makamında ziyaret etti. Belediye önünde Başkan Şevkan ve belediye personeli tarafından karşılanan heyet daha sonra başkanlık makamında Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ile bir süre sohbet etti. İkili iş birliği konularının ele alındığı görüşme, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın belediye şeref defterini imzalaması ve ardından karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Rektör Kutluhan: "Üreten üniversite ruhuyla hiç durmadan çalışmalıyız"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Üniversite Üst Yönetimi, ziyaretler kapsamındaki ikinci durağı Acıpayam Meslek Yüksekokulu (Acıpayam MYO) oldu. Acıpayam MYO'da gerçekleştirilen toplantıya, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan da katıldı. Burada Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler, Acıpayam MYO Müdürü Öğr. Gör. Senem Tüfekçi ve öğretim üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi. Acıpayam MYO Müdürü Öğr. Gör. Senem Tüfekçi, okulun işleyişi, dönem öncesi ve süresince yapılan çalışmalar, okulda aktif olarak faaliyet gösteren bölüm ve programlar ile doluluk oranları ve yüksekokul ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar hakkında Rektör Kutluhan ve beraberindekilere bilgi verdi. Acıpayam MYO'da bulunan mevcut ve açılması düşünülen programlar ile Gıda İşleme ve Veterinerlik Bölümü öğrencilerinin bölgede bulunan kuruluşlarda yapacakları uygulamaları arttırmaya yönelik planlamalar yapıldı. Rektör Prof. Dr. Kutluhan aynı zamanda hem akademik hem idari personelin görüş, öneri ve isteklerini dinledi. Ayrıca toplantıda meslek yüksekokulu ile belediyenin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilmesi düşünülen projeler masaya yatırıldı. Toplantıda yaptığı konuşmasında Acıpayam MYO'nun genç, dinamik ve donanımlı bir kadrosu olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Kutluhan, "Üreten Üniversite" ruhuyla hiç durmadan çalışmanın önemine de vurgu yaparak yüksekokul akademik ve idari personelden beklentilerini dile getirdi.

Acıpayam ziyaretinin üçüncü ve son durağı, Acıpayam ilçesi sınırları içinde, Yassıhöyük mevkiinde yer alan ve daha öncesinde Üniversiteye tahsis edilmiş olan 800 dekarlık tarım arazisi oldu. Tarım arazisindeki incelemelerde Rektör Kutluhan Üniversitenin elinde çok kıymetli bir tarım arazisi olduğunu, bu arazinin işlenip üniversiteye, bölgeye ve de ülkeye birçok katkısının olabileceğinden söz ederken beraberindeki heyet ile birlikte görüş alışverişinde bulundu. Burada gerçekleştirilen görüşmede, Üniversite çatısı altında gerçekleştirilen farklı ıslah programlarının yürütülmesi için çok uygun şartlara sahip olan arazinin Acıpayam MYO'da bulunan tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili bölümleri için mükemmel bir uygulama alanı alacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

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