Rektör Çomaklı: "Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümü kutlu olsun"

26.08.2019 13:57

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk Milleti; bin yıllık kaderi olan bu topraklarda, Sultan Alparslan önderliğinde 26 Ağustos 1071'de büyük bir destan yazmıştır. Türklerin Anadolu'ya açılan zaferinin şanlı mührü olan Malazgirt Muharebesi, yankıları bugün hala devam eden haç ile hilalin çatışmasına, hak ile batılın çarpışmasına sahne olmuştur.



Aziz ecdadımız Sultan Alparslan, 26 Ağustos 1071 Cuma günü zaferden önce giydiği beyaz elbiseyi kefeni görmüş; şehadeti de, muzaffer olmayı da bir saadet kabul etmiştir.



"Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir" nidalarıyla arşı inleten Sultan Alparslan; azmi, azameti, imanı ve kararlılığıyla aziz milletimize daima ilham kaynağı olmuş ve olmaya da devam etmektedir.



Bu vesileyle; Malazgirt'le beraber Anadolu'nun kapılarını Türk milletine ardına kadar açan Sultan Alparslan ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu toprakları bizlere vatan yurdu yapan ve bugüne kadar; kanlarıyla destan, inanmışlıklarıyla tarih yazan tüm şehitlerimize, elleri öpülesi ecdadımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümünü kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA