Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi

08.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:57
Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun ile Düzce Üniversitesi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanan söyleşide bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun ile Düzce Üniversitesi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanan söyleşide bir araya geldi.

Eğitim, kurumsal ve sosyal sorumluluk içerikli konuların yer aldığı programda Açelya Akkoyun'un sorularını yanıtlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hayat hikayesiyle ilgili bilgiler vererek sözlerine başladı. Kadın ve erkeğin kıyastan daha çok birbirlerini tamamlayan varlıklar olduğuna dikkat çeken Rektör Çakar, kadınların iş yaşamından eğitime her alanda enerjileriyle hayata anlam kattıklarını sözlerine ekledi.

Farklılıklardan ilham, benzerlikler ile de cesaret vermenin Güçlü Kadınlar kitabının ana fikrini oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakar, kitabın ikinci versiyonunun da çıkacağı bilgisini paylaştı. Açelya Akkoyun da Düzce'deki üreten kadınları Güçlü Kadınlar kitabında yer alan kadınlarla eş değer gördüğünü ifade etti.

2016 yılında YÖK ve Kalkınma Bakanlığı'nın başlattığı İhtisaslaşma Programı'na seçilme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi'nin sağlık ve çevre alanlarında ihtisaslaştığını belirten Rektör Çakar, sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT), çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanlarında katma değerli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Tescillenmiş 4 marka ve 150'ye yakın ürün gamına sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Çakar, bu ürünlerin ham maddelerini kadınların da yer aldığı bölge çiftçilerinin ürettiğini ve örnek bir değer zinciri oluşturduklarını dillendirdi. Açelya Akkoyun ise Düzce Üniversitesi'nin tıbbi bitki ve mantar üretimi ile arıcılık alanındaki ürünlerinin çevreci ve sağlıklı ürünler olduğunu söyleyerek gönülden teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Çakar, 4 bin metrekare alanda hizmet veren Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde uzman hekimler eşliğinde apiterapi, ozon, larva gibi birçok GTT uygulamasının gerçekleştirildiğini ve bitkisel tabanlı sağlık destek ürünlerinin klinik araştırmalarının başarıyla yürütüldüğünü de belirtti.

Açelya Akkoyun'a programdaki emekleri için teşekkür eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, emek veren, değer üreten, hayal eden ve hayal ettikçe cesaret eden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Demet Özdemir Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 13:12:16. #1.15#
title