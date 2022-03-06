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Rektör Beydemir ziyaretlere devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Beydemir ziyaretlere devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız'ı ziyaret etti.

BURSA (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız'ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversitesinin gelişimi için ziyaret ve istişarelere devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız'ı makamında ziyaret eden Rektör Beydemir, iki kurum arasında yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, Rektör Beydemir'e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Haluk Yıldız, Rektör, Bursa, Yerel, Haberler

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