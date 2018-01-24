Rektör Alkan'dan Öğrenci Yurdu Çıkışı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 2013 yılında Kredi Yurtlar Kurumu'na Çorum'a öğrenci yurdu yapılmaması için yazı gönderenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu Vali Necmettin Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite ile ilgili yaptığı sunumda merkez ve Sungurlu ilçesine yapılması planlanan öğrenci yurtlarıyla ilgili Defterdarlık tarafından öğrenci yurdu için yapımına uygun araziler bulunmasına rağmen bakanlığa olumsuz gönderilen yazı ve o süreçte yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1 Şubat 2013 yılında Maliye Bakanlığı'nın Defterdarlıklara bir yazı gönderdiğini açıklayan Rektör Alkan, "Yazıda, 'Ülke genelinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirlenen yurt ihtiyacının irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle karşılanması amacıyla ekli listede yerleri ve öğrenci sayıları belirtilen ilimiz ve ilimize bağlı ilçelerde bulunan üniversitelerin yerleşim yerlerinin dikkate almak suretiyle öğrencilerin barınmasına uygun, yurt yapılması müsait ve imar planında yurt yapımına uygun planlaması yapılmış veya plan değişikliğinde yurt yapımına uygun hale getirebilecek hukuki ve fiili engeli bulunmayan hazine taşınmazlarının tespit edilerek belirlenen tarihe kadar gönderilmesi' diye Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden bir yazı gelmiş. Yazı ekinde Çorum için 500, Sungurlu ilçesi için de 300 kişilik yurt yapılacağı yer alıyor. 'Çorum'a 500, Alaca ve Sungurlu'ya 300 kişilik yurt yapılacak yer var mı, hazine arazisi var mı' diye soruluyor. 2013 yılında yaklaşık 500 dönüm arazimiz varmış. Şu anda 2 bin 100 dönüm var. Böyle bir soruya sayın valim ne derdiniz. Şu anda herhalde 500 kişilik yurt yeri vardır. 20 Şubat 2013 tarihinde bu yazıya cevap yazılmış. 'Kuzey yerleşke alanı içerisinde yurt yapılmasına müsait ve imar planında yurt yapımına uygun planlaması yapılmış veya plan değişikliğine gidilerek yurt yapımına uygun hale getirebilecek hukuki ve fiili engeli bulunmayan hazine arazisi bulunmamaktadır' ifadeleri yer alıyor. Yani Çorum'da 500 kişilik yurt yapılmasına uygun yer olmadığına dair Maliye Bakanlığı'na yazı gönderilmiş" dedi.

Bunların bilinmesi gerektiğini, FETÖ terör örgütünün kazanımlarını en çok yurtlardan elde ettiğine dikkat çeken Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Devlet yurt yapacak yer yok diyorsanız kim yapacak bunu. ya özel sektör yapacak veya evlere gidilecek. 2013 yılında herkes mücadele ettik falan diyor ama ben sizin takdirinize bırakıyorum. Biz bunu duyduk. Hemen Çorum ve Sungurlu'ya yurt yapılabileceğine dair bir yazı yazdık. Devlet diyor ki yer yok. Ben devletten aldığım araziyle yer var gelin yurt yapın diyorum. Bütün illere gönderilmiş ne cevap yazıldı bilmiyorum. Çorum ve Sungurlu'da yurt yapımı için yer yoktur yazısı 20 Şubat tarihinde yazılmış" diye konuştu.

Yazıda Güney kampüsle ilgilide çarpıcı bir ifadenin var olduğunu dile getiren Alkan, "Diğer taraftan 'Güney yerleşke alanında biz Güney yerleşkede daha arazi arıyoruz DSİ'nin arazisi var, Karayolları'nın, Orman'ın var. Bir yandan arazi istiyoruz. Diğer taraftan Güney yerleşkede kalan taşınmazların hukuki durumları ve tahsisle ilgili işlemler devam ettiğinden henüz yerleşke alanı belirlenmemiştir. Bu iyi bir şey sonuçta burada yapılabilir. Çalışmalar tamamlanıp kesinleştikten sonra ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi takdirde yurt yapımı için müsait hazine taşınmazının bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapılarak bulunması halinde taşınmazla ilgili gerekli belgeler ve bilgiler gönderilecektir.' Bu inanılmaz bir şey. Hitit Üniversitesi böyle bir şey var, yerleşke alanından böyle bir yer ayırabilir misiniz demek yerine onlar bitirsinler bittikten sonra bir daha bakarız talep olursa yaparız. Bu insanlar boşuna yol kat etmemişler. Bununla ilgili olarak resen konuya müdahil olmuştum. Çorum'da ve Sungurlu'da nasıl öğrenci yurdu yapımı için yurt bulunamaz diyerek üst yazıyla KYK'ya bir şeyler yapmasın diye yazı göndermiştim. Tüm yazışmalar elimizde" şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi'ne arazi verilmemesi için o dönemde olağanüstü gayretler gösterildiğini anlatan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Daha önce hastane olarak inşaatına başlanan bir yerin üniversiteye neden geçmediğine dair söylemler vardı. Orası söylendiğinde dönemin valisine burayı hastane olarak kullanamayız, 750 bin nüfusun altına üniversite hastanesi kurulması yasak. Ama burayı farklı bir şey için kullanabiliriz dedim. Vali, sahibiyle konuşalım eğer kabul ederse biz burayı tahsis ederiz dendi. Bir süre sonra bize burayı tahsis etmeyi kabul etmeyen kişi bir süre sonra onlara tahsis ediliyor. Kampüs yaptırmayarak, kampüse karşı çıkılarak Çorum'un tek önemli kurumu Hitit Üniversitesi değil denilerek yapılmak istenen üniversite yapılmamasını sağlamak, engel olmak ve bu alçakların üniversitenin kurulması Allahualem diyorum. Takdirini size bırakıyorum. Yurt yapımına olumsuz cevap veren kimse hesabını vermeli. Bunu o zaman masumane karşılamıştık ama FETÖ'nün adamları yurtlardan kazandığını düşününce bu işin basit bir yanılgı veya iş olmadığını düşünüyorum" dedi. - ÇORUM