Rekabet Kurumu nedir? Rekabet Kurumu ne iş yapar? Rekabet Kurumu nereye bağlı?

Rekabet Kurulu, Rekabet Kurumu olarak da sıklıkla aratılmaktadır. Son zamanlarda Google hakkında yaptığı soruşturma sonucuyla gündeme gelen Rekabet Kurulu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Rekabet Kurumu nedir? Rekabet Kurulu ne zaman kuruldu? Rekabet Kurumu Google'a ne kadar ceza verdi? Rekabet Kurumu şikayet nasıl yapılır?

Firmalar arasında hakemlik görevi üstlenen Rekabet Kurumu, belirlediği kurallar ile firmalara sınırlar ve kurallar koyuyor. Kurul tarafından belirlenen kurallara uymayan firmalar ise büyük yaptırımlarla karşılaşıyorlar. Son günlerde Google araştırmasına devam eden Rekabet Kurumu'nun verdiği karar gündem oldu ve hakkında bilgiler araştırıldı. Peki, Rekabet Kurumu nedir?

Bugün sayamadığımız kadar çok marka ve sektör bulunuyor. Tüm bu sektörlerde ise birbirinden çok farklı rekabetler dönüyor. 1997 yılına kadar tüm sektörlerde rekabeti aslında patronlar belirliyordu. Ortada bir rekabet vardı ancak şirketler kendi aralarında yaptığı iş anlaşmaları ile komple bir sektörü yönlendirme gücünü ellerinde barındırıyordu. Bu da doğal olarak özellikle küçük şirketler veya rakip şirketler için haksız rekabet oluşturuyordu.

Teknoloji dünyasında daha çok Google ile ilgili alınan kararlar ile gündeme gelen Rekabet Kurumu, aslında Türkiye'deki pek çok sektör için tüketicinin faydasına olan konuların belirleyicisi. Rekabeti futbol maçına benzetecek olursak, iki şirket birbiriyle maç yaparken hakem görevini Rekabet Kurumu üstleniyor. Oyunun kurallarını belirliyor ve gerektiğinde faul çalıyor ve hatta kuralları ciddi bir şekilde bozan oyunculara kırmızı kart bile gösterebiliyor. Rekabet Kurumu piyasalar için bugün olmazsa olmaz bir faktör. Çünkü sadece şirketleri değil aynı zamanda tüketiciyi de ilgilendiriyor.

REKABET KURUMU NEDİR?

1997 yılında yürürlüğe giren kanunla beraber, en basit haliyle şirketlerin belirli kurallar içerisinde rekabet etmesini sağlayan kurumdur. Firmalar arası haksız rekabeti önlemek ve tüketicinin ürünlere doğru fiyatlarla ulaşmasını sağlamayı amaçlar.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi şirketler aslında fiyatlarını direkt kendileri belirleyemiyorlar. Rekabet Kurumu tarafından izin verilen bir fiyat aralığı bulunuyor ve bu fiyatlar altına düşmek mümkün olmuyor. Burada rekabet faktörünü oluşturan şeyler ise, firmaların altyapı kalitesi ve büyüklüğü. Yani aslında hepimizin şikayet ettiği yüksek fiyatları şirketler sadece kendileri belirlemiyorlar.

REKABET KURUMU NE İŞ YAPAR?

Rekabet Kurulu başkanlık, ana ve yardımcı hizmet birimleri ve dayanışma birimleri olarak 3 farklı birimden oluşuyor. Rekabet Kurulu üyeleri, rekabet ilkeleri ve kanunları hakkında karar verici görevini de üstleniyor. Temel olarak ekonomi, siyasi, kültürel ve diğer tüm şartları göz önünde bulundurarak rekabet ilkelerini ve kurallarını belirliyorlar. Türkiye'de hizmet veren tüm şirketler bu kurallara uymak zorundalar.

Bir firmanın tüm gücü elinde barındırmasını veya kendisinden daha küçük şirketleri kaba haliyle ezip geçmesini önlemek için Rekabet Kurumu gerçekten çok önemli bir görev üstleniyor. Futbol örneğindeki hakem gibi sürekli firmaları denetleyerek olası kanun veya rekabet kuralları dışı hareketlerde, firmalara yaptırımlar uyguluyorlar. Bu doğrudan tüketicileri de olumlu yönde etkileyen bir durum haline geliyor.

REKABET KURUMU'NA ŞİKAYET NASIL YAPILIR?

Tüketiciler yani bizler de, haksız fiyat politikası uyguladığını düşündüğümüz veya reklamlarında yanıltıcı bilgiler vererek bizi zor duruma düşüren firmaları şikayet edebiliyor. Bunlar şikayet edebileceğiniz birçok konudan sadece ikisi. Daha birçok konuda Rekabet Kurumu'na şikayet başvurusu yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey ise gerçekten bir rekabet ilkelerine aykırı durumun yaşanması.

Kurumun sitesinden verilen bilgilerde de özellikle reklamlarda yanıltıcı bilgi verildiği yönünde birçok başvurunun yapıldığı ve bu başvuruların kabul edilmediği bilgisi yer alıyor. Bu başvuruları yaparken yaşadığınız sorunu çok basit ve açıklayıcı bir şekilde yazmalısınız. Gerçek dışı veya abartılı ifadeler kullanmayın. Başvurunuzun değerlendirilmesi için buradaki konulardan biri hakkında yazmamanız gerekiyor.

Başvurular şu an e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayanlar posta yoluyla da yazılı bir şekilde başvuru yapabiliyor. Başvuru yapan kişi kendi adına da başvuru yapabilir veya direkt olarak bir şirket olarak da başvuru yapılabiliyor. Elektronik posta, fax, telefon gibi yollarla veya sözlü olarak yapılan başvurular ihbar olarak kabul ediliyor ve şikayet olarak alınmıyor.

REKABET KURULU KARARLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Rekabet Kurulu her toplantısından sonra düzenli olarak alınan kararları da açıklıyor. Bu kararları en kolay şekilde Rekabet Kurumu Twitter adresinden takip edilebilir. Rekabet Kurumu Kararları aynı zamanda web sitesinde de paylaşılır. Buradaki kararlar genellikle şirketlerin farklı şirketleri satın alması yönünde oluyorlar.

REKABET KURUMU NEREYE BAĞLI?

13 Aralık 1994 tarihinde kurulan Rekabet Kurumu, Ticaret Bakanlığı'na bağlıdır.

REKABET KURUMU İLETİŞİM

Telefon: (312) 291 44 44 - 291 40 00 (Mesai Saatleri : 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 18:00)

REKABET KURULU GOOGLE'A NE KADAR CEZA VERDİ?

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonucunda, şirkete 196 milyon 708 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.