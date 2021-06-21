Rehber Dalıcı Sınavı'na Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine

REHBER DALICI SINAVI'NA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNERehber Dalıcı Sınavı 24 Haziran 2021 tarihinde sabah saat 10: 00'da üç ilimizde eş zamanlı olarak yapılacaktır.

REHBER DALICI SINAVI'NA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Rehber Dalıcı Sınavı 24 Haziran 2021 tarihinde sabah saat 10: 00'da üç ilimizde eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Sınavlara katılacak tüm adayların mevcut TSSF Donanımlı Dalış Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir. Bu değerlendirmeler; başvuru aşamasında, sınav aşamasında, belgeleme aşamasında olabilir. Koşullara uygunluğu bulunmayan veya eksik/yanlış belge ile başvuranların sınavlara girişleri engellenir, sınava girenlerin sonuçları iptal edilir ve sınav katılım bedelleri iade edilmez.

Eğitim günü adayların T. C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik göstermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Kesin liste ilan edildikten sonra, sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın başvuru bedelinin yarısı iade edilir.

Sınava sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 350 TL'dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar:

İSTANBUL ( MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANADOLUHİSARI KAMPÜSÜ )

AHMET EMİRHAN TÜLÜ ARSLAN UZUN ATABERK GÜNEŞ BAHADIR İDİL BEGÜM KARAHAN BURHAN KUTURMAN ÇAĞRI GÜRTEKİN DEMET DENİZ DENİZ AKÇALI DİLAVER ELYAKUBİ DURAKHAN ZEYBEK ECEM ŞAFAK BOZACI EMRE AYDIN ESAMELDİN YUSUF EREN BALABAN FERHAT DRAMALI FIRAT GÖKÇEN FURKAN SÖNMEZ GÜL DEMİRCİ GÜLSÜN MEMİ HAKAN ÖZBELLİ HASAN KÖŞKOĞLU HİKMET İLKER ÇAKIT HÜSEYİN GÜNGÖR İLKER TAN KEMAL GÖKOĞLU KEMAL KORMAZ KEREM KANAN KÜRŞAT TURAN ALPAY KORHAN GÜLER MELİH KAAN KÜÇÜK MELİKCAN YENİŞEN METİN İLERİ MUSTAFA NİHAT CÖMERT MUSTAFA YENİLMEZ OĞUZHAN YAZICI OĞUZHAN ZEYBEK ORKUN KURT ÖMER GEZGİN ÖZGÜR DEMİRTAŞ RIZA DİLEKÇİ RUHİ SİNAN IŞIM SERHAT UÇA TANZER KAY UFUK ALPER ERDOĞDU UMUT GÜNAY ÜMİT ŞEN YAĞIZ YAMAN YAŞAR OZAN ÖZTÜRK YAVUZ SELİM CACEKLİ YUSUF SABİH YÜCETAŞ YÜKSEL KORKMAZER İZMİR ( EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

AKINER KAYA ALİ ERKUN TANYAR ALPER AKTEMUR ARZU ARSLAN CAN AKSAKAL CAN ÖZEK COŞAR ÇAR ÇAĞDAŞ SABUR ÇETİN KEDİOĞLU DENİZ ERSİN AVCI EMEL ÖZDAĞ EMİN VURAL ENGİN HINÇER ERHAN ESİRTGENER ERKAN MEHMET UTKU FATİH KÜRŞAT ÇOŞKUN JEHAT ATAN MURAT KABAŞ MUSTAFA BAYKAL MÜGE ÖZTÜRK ÖZKAN ŞENDİL SAVAŞ YİĞİT YETİŞEN UMUT TANRIKULU YAŞAR ERDEM YEŞİM EMİNE AĞAKAY YİĞİT GEZER ZEYNEL BEKTAŞ ZEYNEP GÜLER ANKARA ( GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

AHMET SERKAN ÇELEN ALİ YILDIRIM ALPASLAN BAYIROĞLU ALTAN UZAR DERYA KIZAK DERYA TÜRK DİLRUBA ŞİMŞEK DOĞUKAN BOZALİ ERKAN BALK FAHRİ KAFKAS HAKAN ÇALIŞKAN HAYRETTİN VURKIROĞLU HÜSEYİN TAÇLAN SEVER İHSAN ÖD İSMAİL KÜLGÖMEN MEHMET FATİH DERELİ NİZAM KAYA SAVAŞ TOYATA SELİM SÜALP SÜHA AKMAN ŞÜKRÜ BÜYÜKKESKİNLİ

Kaynak: Habermetre