Red Bull M.E.O. PUBG Mobile'da finalistler belli oluyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O. dördüncü sezon heyecanı Türkiye'yi sardı. Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye'de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.'da bu sene oyuncular, PUBG Mobile ve Wild Rift'te oyunun dengelerini değiştirmek veen iyi olduğunu kanıtlamak için kozlarını paylaşıyor. Red Bull M.E.O.'nun PUBG Mobile ayağında 4-5Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Play-Off turuyla birlikte Türkiye finali şekillenecek. Play-Off turuna kalan takımlar adlarını finale yazdırmaya çalışırken,heyecan dolu iki günün sonunda 8 Ocak'taki Türkiye Finali'ne katılan takımlar belli olacak. En iyilerin ülkelerini uluslararası seviyede temsil edeceği Red Bull M.E.O. ile ilgili ayrıntılı bilgiye redbull.com/meo adresinden ulaşılabiliyor.

Red Bull M.E.O. PUBG Mobile Finalleri Başlıyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O. dördüncü sezon heyecanı Türkiye'yi sardı. Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye'de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.'da oyuncular bu sene PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift oyunlarında kozlarını paylaşıyor. Dev turnuvada heyecan PUBG Mobile oyununda devam ederken, 4-5 Ocak tarihlerindeki Play-Off mücadeleleriyle birlikte Türkiye Finali'ne ismini yazdıran takımlar belli olacak. Ülkenin dört bir yanından turnuvaya katılanlar karşısında zafer elde eden 8 takım finalde mücadele etme hakkı kazanmaya çalışacak. 8 Ocak'ta gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım iseRed Bull M.E.O. Sezon 4 Bölgesel Finalleri'nde Türkiye'yi temsil edecek.En iyi oyuncuların ülkelerini uluslararası seviyede temsil edeceği Red Bull M.E.O. ile ilgili ayrıntılı bilgiye redbull.com/meo adresinden ulaşılabiliyor.

Red Bull M.E.O Wild Rift'te şampiyon belli oldu

Red Bull M.E.O'da oyuncular PUBG Mobile ve Wild Rift'te oyunun dengelerini değiştirmek ve en iyi olduğunu kanıtlamak için kozlarını paylaşırken, Wild Rift ayağında Türkiye Şampiyonu 17 Aralık Cuma günü kupaya uzandı. Kıran kırana geçen mücadelelerde rakiplerine şans tanımayan SuperMassive Blaze takımı Türkiye'nin en iyisi oldu.

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