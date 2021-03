Recep ayının 27. gecesi (Miraç Gecesi) kılınacak namazları nelerdir? Miraç Kandili Gecesi namazların kılınışı ve tarifi!

Receb-i Şerif ayının yirmi yedinci gecesi, Miraç Gecesi kandili namazı merak ediliyor. Peki Miraç Gecesi kandil namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, hangi gün kılınır?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç kandili Recep ayının 27. gecesidir. Yani bu yıl Miraç kandili 10 Mart Çarşamba akşamına denk gelmektedir. Miraç kandil gecesi 10 Mart Çarşambayı 11 Mart Perşembeye bağlayan gecedir.

Miraç Kandili gecesi : 10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

Miraç Kandili gündüzü : 11 Mart Perşembe sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor.

MİRAÇ GECESİ (RECEB-İ ŞERİF'İN 27. GECESİ) NAMAZLARI KILINIŞI VE TARİFİ

NOT = Öncelikle şunu belirtelim aşağıda paylaşacağımı namazlar Miraç Kandili gecesi yani 10 Mart 2021 Çarşambayı 11 Mart 2021 Perşembeye bağlayan gece kılınacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için Miraç gecesi de ilk idrak ediliyor. Günü sonra geliyor. Şimdiden kılacağınız namazları ve yapacağınız ibadetleri Allah kabul eylesin.

Miraç Gecesi kılınacak namazlar ve tarifleri aşağıdaki gibidir:

1-) Enes ibmi Mâlik (Radıyallahu Anh) 'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Receb'de bir gece vardır ki onda amel edene, 100 senelik haseneler yazılır. O, Receb'in bitmesine üç gece kaladır. Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta 1 Fatiha ve Kur'an'dan bir sûre okur, her 2 rekatta oturup teşehhüd (tahiyyat ve salli-barik) okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere :

[Sübhanellahi velhamdülillahi velê ilêhe illallahu vellahuekber]

Anlamı : 'Allah-u Te'ala'yı tesbih eder ve O'na hamdederim. Allah-u Te'ala'dan başka hiç bir ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür.' deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, akabinde de Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e 100 defa salat okursa ve ardından bu kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir mâsiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Te'ala onun bütün dualarını kabul eder."

(Kaynak : el-Beyhakî, Fezâilü'l-evkât - Şu'abü'l-iman - İbnü Asâkir, el-Emâlî, Fazlu Receb)

2-) "Her kim, Recep ayının 27. gecesi 2 rekat kılıp her bir rekatta 1 Fatiha ve 20 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Surelerini okur, namazı bitirince, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e 10 kere salavat getirdikten sonra :

[Allahümme innî eselüke bimuşêhedeti esrârilmühibbîne vebilhalvetilletî hassaste bihê seyyidelmürselîne hîne esraytebihi leyletessêbiı velışrîne enterhame galbiyelhazîne vetucîbe değvetî yâ ekramelekramîn]

derse, muhakkak Allah-u Teâla onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır ve kalplerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar. (ruhunu öldürmez,i iman nurunu söndürmez.)"

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetü'l mecâlis - el-Hâcce Düriyye Halîl el-Hurfân, el-Fevâidü'l-İlâhiyye el-vâride 'an Hari'l-Beriyye)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçeye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

RECEP AYI YİRMİ YEDİNCİ GECESİ NAMAZI 10 MART ÇARŞAMBA 2021 (MİRAÇ GECESİ NAMAZI) TARİFİ (10 MART AKŞAM NAMAZINDAN SONRA)

Yukarda paylaştığımız 2 namazın tarifini rekat rekat aşağıya yazalım.

1. Namazın Tarifi:

1. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 2. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 3. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 4. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 5. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 6. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 7. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 8. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 9. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 10. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 11. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir) 12. rekat : 1 Fatiha + Kur'an'dan bir Sure (istediğiniz sure olabilir)

Namaz bitince 100 kere : [Sübhanellahi velhamdülillahi velê ilêhe illallahu vellahuekber] okunur.

2. Namazın Tarifi:

1. rekat : 1 Fatiha + 20 İhlas Suresi

1 Fatiha + 20 İhlas Suresi 2. rekat : 1 Fatiha + 20 İhlas Suresi

Namaz bitince 10 kere salavat getirilir. Sonrasında aşağıda paylaştığımız okunur:

[Allahümme innî eselüke bimuşêhedeti esrârilmühibbîne vebilhalvetilletî hassaste bihê seyyidelmürselîne hîne esraytebihi leyletessêbiı velışrîne enterhame galbiyelhazîne vetucîbe değvetî yâ ekramelekramîn]

NOT = Allah (c.c.) kılmış olduğunuz namazları ve yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Amin.

MİRAÇ GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Yukarıda anlattığımız bu namazlar yarın 10 Mart Çarşamba 2021 günü akşam namazı okunduktan sonra kılınmaktadır. 10 Mart Çarşambayı 11 Mart Perşembeye bağlayan gece bu namazları kılabilirsiniz.