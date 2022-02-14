Recep ayının 15. gece namazı nasıl kılınır 2022? Receb ayının 15. gecesi namazı ve tarifi! Receb ayı 15. gecesi kaç rekatlık namaz kılınacak?

Recep ayının 15. gecesinin yaklaşmasıyla birlikte bu gece hangi namazlar kılınır merak ediliyor. Peki, Recep ayının 15. gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Receb-i Şerif ayının 15. gece nafile namazları nelerdir? Recep ayının 15. gecesi kılınacak olan 100 rekatlık, 10 rekatlık, 14 rekatlık namaz ve tarifi nasıldır? 15. gece namazları kılınışı ve tarifi haberimizde.

RECEB AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Recep ayının 15. günü 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir. Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gecedir.

Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.

15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre. Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

RECEB-İ ŞERİF AYININ 15. GECE NAMAZLARI TARİFİ VE KILINIŞI

Recep ayının 15. gecesinde 4 farklı nafile namazı vardır. Bu namazlar hakkında hadisi şerifler ve namazların tarifleri aşağıdaki gibidir. Allah (c.c.) şimdiden kabul eylesin. Amin...

(100 REKATLIK NAMAZ)

1-) Receb'in on beşinci gecesi 1 Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine 1000 kere istiğfarda bulunmak, teşvik edilen amellerdendir.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l esrâr ve celiletü'l-ezkar)

(10 REKATLIK NAMAZ)

2-) Muhammed ibni Hatîriddin Hazretleri'nin nakline göre : " Receb'in 15. gecesi 5 selamla 10 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 30 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Suresi okunur. Namaz bitince 100 kere 'Estağfirullah' denilerek Allah-u Te'âlâ'dan mağfiret talep edilir. "

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddin, el-Cevâhiru'l-hams)

(10 REKATLIK NAMAZ)

3-) Receb'in yarı gecesi yani 15. gecesi 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi ile (2 rekatta bir selam vererek) 10 rekat namaz kılınır . Selam verip namazı bitirince 100 defa:

'Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim'

"Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim. O büyük Allah'ı tesbih ederim." diye zikredilir.

(Kaynak : Abdülhayy el-Leknevî, el-Asâru'l-merfû'a)

(14 REKATLIK NAMAZ)

4-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfû'an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Her kim Receb'in yarı (on beşinci) gecesinde 14 rekat kılar, her rekatta, 1 Fatiha, 20 İhlas (Gulhüvallahüehad), 3'er kere de Felak ve Nas Surelerini okur.

Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil de bulunursa , yani;

'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah'

derse, Allah-u Te'ala ona, sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere 1000 melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz.

Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine 700 hasene yazar, her rukü ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina eder.

Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasında koyarak: 'Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla' der."

(Kaynak : Cûzekanî, Suyûtî, el-Le'âli)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

RECEP AYININ 15. GECE NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

Yukarıda verdiğimiz namazlar yarın akşam namazından sonra kılınacaktır. Yani 15 Şubat Salı günü akşam namazı ile 16 Şubat Çarşamba imsak vakti arasında bu namazları kılabilirsiniz. Receb ayının 15. gece namazları 15 Şubat Salı 2022'yi 16 Şubat Çarşamba 2022'ye bağlayan gece kılınacaktır.

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