Sağlık-Sen sağlıkçıların ücretlerine ilişkin teklifin hızla Meclis gündemine gelmesini istedi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının ücret artışını içeren teklifin bir an önce Meclis gündemine getirilmesini istedi.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'ı ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ücretlerinde iyileştirmeyi öngören düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi konusunu görüştü.

Akdağ'a sağlık çalışanlarının sorunları hakkında bilgi veren ve sağlık çalışanlarının büyük bir beklenti içinde olduğunu belirten Durmuş, "Meclisten kamu çalışanlarını ilgilendiren birçok düzenleme hızla geçerken, salgının kahramanı sağlık çalışanlarına yapılacak düzenlemenin bekletilmesi çok üzücü. Sağlık çalışanlarının ücret artışını içeren teklifin bir an önce Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Hiçbir zaman fedakarlıkta sınır tanımayan sağlık çalışanlarına hakkı teslim etme sırası yüce Meclisimizdedir." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarının ücretinin maaş, ek ödeme ve performans olarak üç parçadan oluştuğunu hatırlatan Durmuş, hayat şartlarında maaş ve ek ödemenin kesinlikle yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, "Performans ise tamamen iş barışını ve çalışma huzurunu bozan bir sistem haline gelmiştir. Zaten, hekiminden hemşiresine sağlık çalışanlarının yüzde 98'i bu sistemin bir an önce değişmesi gerektiğini dile getiriyor." ifadesini kullandı.

İstihdam Raporu'nu paylaştı

Semih Durmuş, ücret adaletsizliği, istihdam, şiddet gibi birçok konunun konuşulduğu görüşmede, istihdam yetersizliğinden dolayı sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü altında ezildiğini vurguladı.

Durmuş, Komisyon Başkanı Akdağ'a Sağlık-Sen tarafından hazırlanan "Türkiye Sağlık İnsan Gücü İstihdam Raporu"nu sunarak ücret adaletsizliği ve sağlıkta şiddet sorununa ilişkin çözüm önerilerini de paylaştı.