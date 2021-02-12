Receb ayının ilk gecesi ve ilk günü ne zaman? Bugün Receb'in ilk gecesi mi? Recep ayının ilk günü hangi gün?

Mübarek 3 aylar Receb-i Şerif ayı ile başlamaktadır. Bugün akşam namazı ile birlikte Recep ayının ilk gecesine girmiş olacağız. Haliyle Recep ayına ve mübarek 3 aylara giriş yapmış olacağız. Peki, Receb'in ilk günü hangi gün? Recep ayında oruç var mı? Recep ayında kılınacak namazlar nelerdir?

Mübarek üç aylara son saatler kaldı! Şimdiden herkesin önümüzdeki hafta olacak Regaib kandili ve 3 ayları mübarek olsun! Peki, Recep ayının ilk günü ne zaman? Bugün Recebin ilk günü mü yoksa ilk gecesi mi olacak? Dinimizde gün ve gece kavramı farkı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

Recep ayının ilk gecesi : 12 Şubat Cuma günü akşam namazından 13 Şubat Cumartesi sabah namazına kadar olan vakit.

Recep ayının ilk günü : 13 Şubat Cumartesi sabah namazından 13 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakit.

RECEB AYININ İLK GECESİ NE ZAMAN?

Mübarek 3 ayların başlangıcı olan Recep ayı bu akşam başlıyor. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece olacaktır. Yani bugün 12 Şubat Cuma günü akşam namazı ile birlikte mübarek 3 aylara giriş yapmış olacağız. Haliyle Receb-i Şerif'in ilk gecesi bugün akşam namazı ile birlikte başlayacak. Receb-in ilk günü ise yarın yani 13 Şubat Cumartesi günü olacaktır. 13 Şubat Cumartesi günü akşam namazına kadar Receb'in ilk günü sayılmaktadır.

RECEP AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Normalde bugün 12 Şubat Cuma akşam namazı ile birlikte Recep ayına girmiş olacağız. Fakat dinimizde geceler önce geldiği için Receb'in 1. günü yarın 13 Şubat Cumartesi günü olmaktadır. Bugün akşam namazından yarınki sabah namazına kadar ise Receb'in ilk gecesi sayılmaktadır. Özellikle bu gece ibadet etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Allah şimdiden herkesin namazlarını, dualarını kabul eylesin! Amin.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

RECEP AYININ İLK GÜN ORUCU NE ZAMAN?

Recep ayının 1. gününü oruçlu geçirmek isteyenler bugün oruca kalkması gerekiyor. Receb'in ilk günü yarın olduğu için bugün imsak vaktine kadar sahur yapıp niyet etmek gerekmektedir. Allah tutacağınız oruçları kabul eylesin.