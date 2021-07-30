RDKMDEKİ ATATÜRK GÖRSELİ YENİLENDİ
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RDKMDEKİ ATATÜRK GÖRSELİ YENİLENDİ

RDKMDEKİ ATATÜRK GÖRSELİ YENİLENDİ
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RDKMDEKİ ATATÜRK GÖRSELİ YENİLENDİYalova Belediyesi ekiplerince Raif Dinçkök Kültür Merkezi binası üzerinde asılı bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafın yer aldığı görsel yenisi ile değiştirildi.

RDKMDEKİ ATATÜRK GÖRSELİ YENİLENDİ

Yalova Belediyesi ekiplerince Raif Dinçkök Kültür Merkezi binası üzerinde asılı bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafın yer aldığı görsel yenisi ile değiştirildi. Atatürk görseli zamanla güneş ışınlarının etkisiyle solmuştu. Yalova Belediyesi tarafından hazırlanan yeni tasarım Atatürk görseli 5x10 metre olarak uygulandı. "Yalova Benim Kentimdir" vurgusunun Atatürk fotoğrafıyla yapıldığı görsel, RDKM önünde güzel görüntüler oluşturdu. Atatürk'ün "Yalova Benim Kentimdir" dediği Yalova'da böyle ince davranışın düşünülüp, uygulanması vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Kaynak: Habermetre

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