Raylı sisteme yeni istasyon
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Raylı sisteme yeni istasyon

Raylı sisteme yeni istasyon Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler ve Nilüfer istasyonları arasına yapacağı yeni istasyon için çalışmalara hız verildi.

29.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:47

Raylı sisteme yeni istasyon

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler ve Nilüfer istasyonları arasına yapacağı yeni istasyon için çalışmalara hız verildi.

Büyükşehir Belediyesi, mevcut raylı sistem hattında iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yeni stadyum, oteller, hastane, alışveriş merkezleri, kafeteryalar ile yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgedeki ihtiyacı karşılamak maksadıyla Acemler ve Nilüfer istasyonları arasına yapılacak yeni istasyon için çalışmalar yeniden başladı. Burulaş tarafından ihalesi 2015 yılında yapılan ve Sur Yapı firmasının 4 milyon TL sponsorluk üstlendiği proje, o dönem yaşanan mali sorunlar yüzünden askıya alınmıştı. Acemler ve Nilüfer istasyonları arasındaki mesafenin 2300 metre olması yüzünden bölgeye ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşların da taleplerini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalara yeniden start verdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni istasyonu önümüzdeki yıl Mart ayında tamamlamayı hedefledikleri söyledi.

Raylı sistem hattındaki en uzun istasyonlar arası mesafenin bu bölgede olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Yeni stadyumumuzun, otellerin ve alışveriş merkezleri, kafeterya ve dinlence yerlerinin ihtiyacını gidecek olan bir istasyon yapılması amacıyla Burulaş tarafından 2015 yılında bir ihale yapılmıştı. Fakat bir süre sonra gerek konuyla alakalı 4 milyon TL'lik sponsor olan firmanın ödeme ile alakalı bekletmeleri ve beraberinde o dönemdeki ciddi kalemlerdeki artışlardan kaynaklanan sorunlar yüzünden süreç durdurulmuştu. Tabii proje kapsamında aslında yapılan işler vardı. Kuyu, temel ve perde imalatları tamamlandı. Kazı, betonarme imalatlar, prefabrik kiriş imalatı, istasyon ince işleri, istasyon elektro mekanik işleri yapılacak. Şu ana kadar yüzde 31'lik bir maddi ilerleme var. Süreci bugün itibariyle tekrar başlatıyoruz. Allah nasip kısmet ederse de Mart 2021 tarihinde bu istasyonu bitirip,

hem bölgedeki alışveriş merkezleri hem oteller, stadyum ve dinlence yerlerinin bu konuyla ilgili ihtiyacını gidermiş olacağız. Yine 4 milyonluk sponsorlukla alakalı yeniden taahhütlerini dile getiren ve bu konuyla alakalı irade ortaya koyan Sur Yapı firmasına teşekkür ediyorum. ya Allah bismillah deyip, çalışmaları başlattık. Nasip olursa da Mart ayında da bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Raylı sisteme yeni istasyon

Kaynak: İHA

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