Rasim Öztekin öldü mü? Rasim Öztekin sağlık durumu nedir? Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi!

Seksenler dizisinde canlandırdığı karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Peki, Rasim Öztekin öldü mü? Rasim Öztekin sağlık durumu nedir? Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi! Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi nedir?

Seksenler dizisinde canlandırdığı karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Peki, Rasim Öztekin öldü mü? Rasim Öztekin sağlık durumu nedir? Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi! Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi nedir? Rasim Öztekin sağlık durumu nedir? İşte detaylar haberimizde…

RASİM ÖZTEKİN ÖLDÜ MÜ? SAĞLIK DURUMU NEDİR?

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AĞABEYİNİ KAYBETMİŞTİ

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz aylarda ağabeyi Bülent Özker'in ölümüyle sarsılmıştı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, "Sevgili abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullanmıştı.

'KAVUĞU' ŞEVKET ÇORUH'A DEVRETMİŞTİ

Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuk; kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yasaklanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh'a devredilmişti.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende duygulu anlar yaşanmıştı.

'SEKSENLER' DİZİSİNDEN AYRILMIŞTI

TRT1'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinin başrol oyuncularından olan Rasim Öztekin yeni sezonda rol almayacağını duyurmuştu. Usta oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı almıştı.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin (d. 14 Ocak 1959, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusur.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.[2][3]

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Youtube kanalından yayınlar yapmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

• Baba Parası - 2020

• Dijital Esaret - 2019

• Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

• Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

• Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

• Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

• Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

• Vay Arkadaş - 2010

• Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

• Kanal-İ-Zasyon - 2009

• Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

• Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

• Kapılara Dikkat - 2006

• Balıketi - 2006

• Şans Kapıyı Kırınca - 2004

• Pardon - 2004 (Muzaffer)

• Aktör Eskisi - 2004

• G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

• Bay E - 1995

• Türk Tutkusu - 1994

• Tersine Dünya - 1993

• Kurt Kanunu - 1991

• Arabesk - 1988

• 72. Koğuş - 1987

• Bir Günlük Aşk - 1986

DİZİLERİ

• Ev Yapımı - 2020 (Ba?rol oyuncu)

• Görevimiz Komedi - 2018 (Ba?rol oyuncu)

• Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)

• İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

• Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

• Seksenler - 2012-2017/2019-Günümüz (Başrol Oyuncusu)

• Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)

• Komedi Türk - 2008

• Eyvah Halam - 2008

• Suç Dosyası - 2007

• Güzel Günler - 2007

• Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

• Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

• Hırsız Polis - 2005

• Dolunay - 2005

• Ev Hali - 2002

• Yeni Hayat - 2001

• Paşa Baba Konağı - 2000

• Kızım Osman - 1998

• Başka İstanbul Yok - 1996

• Boşgezen ve Kalfası - 1995

• Varsayalım İsmail - 1991

• Köşe Dönücü - 1983

• Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

• Eğrisiyle-Doğrusu - 1988)