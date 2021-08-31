Rasim Öztekin kimdir, Rasim Öztekin hangi filmlerde yer aldı?

Pardon filminin başrol oyuncularından Rasim Öztekin yer aldığı film, dizi ve yapımlarla merak ediliyor. Peki, Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin hangi filmlerde yer aldı?

Türk sinemasının önemli isimlerinden Rasim Öztekin, yer aldığı yapımlarla dikkatleri çekiyor. Dizi, film ve önemli yapımlarda yer alan usta oyuncu hakkında Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin hangi filmlerde yer aldı, gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ocak 1959,

Ölüm tarihi ve yeri: 8 Mart 2021,

İstanbul'daki Galatasaray Lisesini bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Profesyonel tiyatro sanatçılığına, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilmiş, 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu kendisi Şevket Çoruh'a devretmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Tiyatroculuğun yanı sıra aynı zamanda 1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yapmıştır. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynamıştır. Sinema, dizi ve filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Mart 2020'den itibaren Youtube'da yayımlanan içerikler üretmiştir.

RASİM ÖZTEKİN HANGİ FİLMLERDE YER ALDI?

• Şahları da Vururlar (1980-85)

• Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

• Anna'nın 7 Ana Günahı (1983-84)

• Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

• Hayrola Karyola (1985-86)

• Eşek Arıları (1985-86)

• Muzır Müzikal (1986-87)

• İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

• İstanbul'u Satıyorum (1986-87)

• Don Juan İle Madonna (1988-89)

• Soyut Padişah (1989-90)

• Yorgun Matador (1990-91)

• Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

• Güle Güle Godot (1992-93)

• Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

• Haldun Taner Kabare (1997-98)

• Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

• Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

• Fişne Pahçesu (2000-01)

• Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

• Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

• Uzun Donlu Kişot (2004-05)

• Kiralık Oyun (2005-06)

• Boşge