Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı ve eşinden duygusal paylaşım - Haberler

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Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı ve eşinden duygusal paylaşım

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Usta sanatçı Rasim Öztekin, ölümünün birinci yılında eşi Esra Kazancıbaşı ve kızı Pelin Öztekin tarafından anıldı. Öztekin, babasıyla fotoğrafını paylaşarak "Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum" derken Kazancıbaşı da "Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz" ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosunun efsane sanatçılarından Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı ve oyuncu kızı Pelin Öztekin, usta oyuncuyu ölümünün yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

KAZANCIBAŞI: BİRBİRİNİ BÜYÜK SEVENLERİ ÖLÜM ASLA AYIRAMAZ

Eşi için hazırlanan videoyu Instagram hesabından paylaşan Esra Kazancıbaşı, "Bugün 8 Mart. Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıldönümü. Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yok olan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez. Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler. Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle bu videoyla seni anıyorum" dedi.

Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı ve eşinden duygusal paylaşım

ÖZTEKİN: SENİNLE AYNI YÖNE BAKMAYA DEVAM EDİYORUM

Sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşan Pelin Öztekin ise "İlk aşkım, benzediğim, özlediğim… Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum ve seninle aynı yöne bakmaya devam ediyorum Babiş. İyi ki sen! Hep sen! Seni çok seviyorum çok" notunu yazdı.

Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı ve eşinden duygusal paylaşım

Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı ve eşinden duygusal paylaşım

Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı ve eşinden duygusal paylaşım

Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı ve eşinden duygusal paylaşımRasim Öztekin ve Esra Kazancıbaşı

Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı ve eşinden duygusal paylaşım

Ecem Altan
Ecem Altan
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Pelin Öztekin, Rasim Öztekin, Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

koray kılıç:

allah rahmet eylesin çok tatlı adam

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