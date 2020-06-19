Rapor: Dünyadaki milyoner sayısı üçe katlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rapor: Dünyadaki milyoner sayısı üçe katlandı

Dünyadaki milyoner sayısı 20 yıl önceye göre üçe katlandı.

Rapor: Dünyadaki milyoner sayısı üçe katlandı
19.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:46

Dünyadaki milyoner sayısı 20 yıl önceye göre üçe katlandı. Danışmanlık firması BCG'nin raporuna göre kişisel mali servet de 3 kat artarak 226 milyar dolara yükseldi.Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayınlanan bir rapora göre son 20 yılda dünyadaki milyoner sayısı üç katına çıktı.

Küresel Servet Raporu'na göre, 2019 yılı sonu itibarıyla dünyada yaklaşık 24 milyon kişi 1 milyon dolardan fazla kişisel servete sahip bulunuyor. Raporda 1999 yılında bu rakamın yaklaşık 8 milyon 900 bin kişi olduğu belirtildi.

Raporda son 20 yılda kişisel mali servetin de üçe katlandığı belirtilerek 2019 sonunda 226,4 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Raporda nakit ve mevduat, bono, hisse senedi, yatırım fonu, hayat sigortası ve emeklilik ile diğer varlıkları içeren kişisel varlıklar mercek altına alındı.

Milyoner sayısında küresel artış

2019 yılında milyonerlerin toplam küresel servetin yüzde 50'sini kontrol ettiği belirtilen raporda, son 20 yılda dünyanın bütün bölgelerindeki milyoner sayısında artış olduğu bildirildi.

Raporun yazarlarından Anna Zakrzewski "2019'da olduğu gibi son 20 yılda bölgelerde bu şekilde benzer büyüme daha önce görmedik" dedi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki kişisel varlığın küresel varlığa oranının son 20 yılda onda birden çeyreğe yükseldiği kaydedilen raporda, sadece Çin'de 100 milyon dolardan fazla kişisel servete sahip kişi sayısının 2019'da 1999 yılına göre 29 kat arttığı belirtildi.

Almanya 5. sırada yer aldı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya 2019 yılında toplam varlık miktarında küresel olarak beşinci sırada yer alırken, milyoner sayısında ise yedinci sırada yer aldı.

Almanya 100 milyon dolardan fazla kişisel servete sahip kişi sayısında ise ABD ve Çin'in ardından 2 bin 400 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Rapor son 20 yılda Almanya'da milyoner sayısının ikiye katlandığını ortaya koydu.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle varlıklarda daralma meydana geleceğini belirten BCG danışmanları, en iyimser senaryoda 2024 yılına kadar varlıklarda yıllık ortalama yüzde 1,4 ila 4,5 büyüme olmasını tahmin ettiklerini kaydetti. dpa, Reuters/ SSB, EC

(c)


Manşet

Haberler

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı Haber
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Haber
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Halife Hafter Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Hülya Avşar Yasmin Erbil Demet Akalın
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Rapor: Dünyadaki milyoner sayısı üçe katlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 02:18:23. #1.14#
title