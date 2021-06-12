Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılanma süreci tüm meslek gruplarında kademeli olarak devam ederken, Merkezi Randevu Sistemi üzerinden randevu alıp aşı olmaya gitmeyen vatandaşlar sosyal medyada gündem oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs'ten kurtulmanın en etkili çözümü olan aşıların Türkiye'ye gelmesinin ardından tüm meslek gruplarında aşı çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanlığı Merkezi Randevu Sistemi üzerinden randevu alıp, randevularına gitmeyen vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Tepkilerini sosyal medyada dile getiren vatandaşlar, aşı olmayacak vatandaşların randevu aldıkları halde randevularına gitmemelerini sert bir dille eleştirdi. Öte yandan bazı siyasiler de konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından tepkilerini gösterdi.

"İNSANLIĞINDAN ŞÜPHE DUYARIM"

İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "Aşı olmak istemeyeni anlarım ve saygı duyarım. Ancak aşı olmak istemediği halde randevu alıp gitmeyenin niyetinden, insanlığından şüphe ederim. Zor temin edilen aşının telef edilmesine sebep olmak, izahtan vareste bir durumdur" sözleri ile aşı randevusu alıp aşı olmayanları eleştirdi.

HASTAG AÇILDI

Diğer yandan twitter'da #randevu hastagı ile açılan konu başlığına binlerce vatandaş yorum yaptı. Görüşlerini dile getiren çok sayıda twitter kullanıcısı randevu alıp aşı olmaya gitmeyen vatandaşların daha sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.

İşte bazı kullanıcıların konuya dair sosyal medya paylaşımları;