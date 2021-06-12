Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu

Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılanma süreci tüm meslek gruplarında kademeli olarak devam ederken, Merkezi Randevu Sistemi üzerinden randevu alıp aşı olmaya gitmeyen vatandaşlar sosyal medyada gündem oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs'ten kurtulmanın en etkili çözümü olan aşıların Türkiye'ye gelmesinin ardından tüm meslek gruplarında aşı çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanlığı Merkezi Randevu Sistemi üzerinden randevu alıp, randevularına gitmeyen vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu.

Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Tepkilerini sosyal medyada dile getiren vatandaşlar, aşı olmayacak vatandaşların randevu aldıkları halde randevularına gitmemelerini sert bir dille eleştirdi. Öte yandan bazı siyasiler de konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından tepkilerini gösterdi.

"İNSANLIĞINDAN ŞÜPHE DUYARIM"

İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "Aşı olmak istemeyeni anlarım ve saygı duyarım. Ancak aşı olmak istemediği halde randevu alıp gitmeyenin niyetinden, insanlığından şüphe ederim. Zor temin edilen aşının telef edilmesine sebep olmak, izahtan vareste bir durumdur" sözleri ile aşı randevusu alıp aşı olmayanları eleştirdi.

Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu

HASTAG AÇILDI

Diğer yandan twitter'da #randevu hastagı ile açılan konu başlığına binlerce vatandaş yorum yaptı. Görüşlerini dile getiren çok sayıda twitter kullanıcısı randevu alıp aşı olmaya gitmeyen vatandaşların daha sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.

İşte bazı kullanıcıların konuya dair sosyal medya paylaşımları;

Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
Türkiye'de 6 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Bilal Çığrım
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Fatma Turgut
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Roberto Mancini Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 17:07:07. #1.16#

title