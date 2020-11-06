Ramo yeni bölüm hangi gün? Ramo 19. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo son bölüm izle
Ramo dizisi 18. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...
Ramo yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 19. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.
RAMO DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Adana'dan İstanbul'a yol alan bir hikayenin ekrana geldiği Ramo dizisinin 18. bölümü geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkmıştı. Ramo 19. yeni bölüm ise 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Show'da olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz'un Erkan ile birlikte Nuri'yi de öldürmeye çalışması Ramo'da büyük bir şüphe yaratmıştır. Yavuz'u deşifre etmek isteyen Ramo, Nuri'yi ölmüş gibi göstererek Cihangir'in yanında Yavuz'un maskesini düşürecektir. Sibel ise gizlice Ramo'ya yardım etmektedir. Büyük bir giz taşıyan "Kaman" dosyasını araştıran Sibel, bulduğu her şeyi Fidan aracılığıyla Ramo'ya iletiyordur. Diğer yandan Ramo, "Kaman" dosyasıyla Cihangir'le birlikte Yavuz'u da polise teslim etmek isterken aslında nasıl büyük bir belaya bulaştığının farkında bile değildir.
RAMO OYUNCULARI
Murat Yıldırım'ın başrolde bulunduğu Ramo dizisi Show TV'de diziseverlerin beğenisine sunuluyor. RAmo oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Murat Yıldırım - Ramo
Esra Bilgiç – Sibel
Olgun Şimşek – Cihangir
İlker Aksum – Hasan
Yiğit Özşener – Yavuz
İdil Fırat – Fidan
Devrim Özkan – Nehir
Mustafa Yıldıran – Doğu
Pelin Körmükçü – Ahsen
Efsane Odağ – Ahsen
Sacide Taşaner - Sebahat