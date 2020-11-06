Ramo yeni bölüm hangi gün? Ramo 19. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo son bölüm izle
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Ramo yeni bölüm hangi gün? Ramo 19. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo son bölüm izle

06.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:48

Ramo dizisi 18. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Ramo yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 19. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Adana'dan İstanbul'a yol alan bir hikayenin ekrana geldiği Ramo dizisinin 18. bölümü geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkmıştı. Ramo 19. yeni bölüm ise 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Show'da olacak.

RAMO SON BÖLÜM İZLE...

Ramo yeni bölüm hangi gün? Ramo 19. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo son bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un Erkan ile birlikte Nuri'yi de öldürmeye çalışması Ramo'da büyük bir şüphe yaratmıştır. Yavuz'u deşifre etmek isteyen Ramo, Nuri'yi ölmüş gibi göstererek Cihangir'in yanında Yavuz'un maskesini düşürecektir. Sibel ise gizlice Ramo'ya yardım etmektedir. Büyük bir giz taşıyan "Kaman" dosyasını araştıran Sibel, bulduğu her şeyi Fidan aracılığıyla Ramo'ya iletiyordur. Diğer yandan Ramo, "Kaman" dosyasıyla Cihangir'le birlikte Yavuz'u da polise teslim etmek isterken aslında nasıl büyük bir belaya bulaştığının farkında bile değildir.

Ramo yeni bölüm hangi gün? Ramo 19. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo son bölüm izle

RAMO OYUNCULARI

Murat Yıldırım'ın başrolde bulunduğu Ramo dizisi Show TV'de diziseverlerin beğenisine sunuluyor. RAmo oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Murat Yıldırım - Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

Olgun Şimşek – Cihangir

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

İdil Fırat – Fidan

Devrim Özkan – Nehir

Mustafa Yıldıran – Doğu

Pelin Körmükçü – Ahsen

Efsane Odağ – Ahsen

Sacide Taşaner - Sebahat

Ramo yeni bölüm hangi gün? Ramo 19. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo son bölüm izle

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