Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo 23. yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN , SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mazhar'ın gelişiyle Ramo cephesinde yeni bir düşman daha yer edinirken, tüm dengeler de değişti. Cihangir'in Ramo'dan hesap sorduğu sırada Mazhar, Ramo'yu alıp götürdü ve işkence ederek sorguladı.

Mazhar'ın gelişi sadece Ramo'yu değil Cihangir'i de rahatsız etti. İstanbul'un karıştığını ve çarkı döndürmek için geldiğini söyleyen Mazhar, Cihangir'den Ramo ve Yavuz ile olan savaşını bitirmesini istedi. Mazhar, Ramo'dan Mahir'i öldürmesini isteyerek neredeyse imkansız bir görev verirken ayrıca Doğu, Hamdi cinayetini Ramo'nun üstüne yıkmak için sahte tanık ayarlayarak kumpas kurdu. Ramo ve Sibel'in uzun zamandır beklenen yüzleşmesi de bu bölümde nihayet gerçekleşti. Sibel'den artık bir cevap isteyen Ramo, sonunda Sibel'e hala aşık olduğunu itiraf etti.

Yaşananlardan sonra ise kurulan büyük tuzağı öğrenen Sibel, hemen Ramo'ya haber verdi. Ramo, böylelikle sahte tanığı yakalayıp sorguya çekti. Finalde ise Mahir'i öldürmek için Mazhar'dan talimatları alan Ramo, harekete geçti. Mahir'e silah doğrulttuğu anlarda heyecan doruğa ulaşırken, "Ramo tetiği çekecek mi?" sorusunun yanıtı büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

RAMO 22. SON BÖLÜM İZLE



RAMO DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir'e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur. Vasili'nin İstanbul'a gelmesi, Cihangir'in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur.

Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar'ın masaya Cihangir'in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur. Diğer yandan Ramo'yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır.

Sibel'in tek isteği, bu savaşta Ramo'nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir. Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

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