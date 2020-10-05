Ramo 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 14. bölüm izle

Ramo dizisi 14. bölüm ile Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Ramo yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 15. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmnaı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO 15. BÖLÜM FRAGMANI

Ramo, yeni intikam planlarıyla harekete geçer. Ekrana gelecek 15. bölümde yine yer yerinden oynayacak. Cihangir, beklenmedik bir teklifle karşı karşıyadır; Sibel'in öldürülmesi!

RAMO 14. BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, Sibel'i kurtarmıştır ama Taner'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri altüst etmiştir. Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul'daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir'in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap da huzursuzluğa neden olur.

Diğer yandan Taner'in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel'i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo'nun üzerine yürürken Ramo'nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.