Ramo 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 14. bölüm izle
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramo 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 14. bölüm izle

05.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:13

Ramo dizisi 14. bölüm ile Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Ramo yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 15. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmnaı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO 15. BÖLÜM FRAGMANI

Ramo, yeni intikam planlarıyla harekete geçer. Ekrana gelecek 15. bölümde yine yer yerinden oynayacak. Cihangir, beklenmedik bir teklifle karşı karşıyadır; Sibel'in öldürülmesi!

Ramo 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 14. bölüm izle

RAMO 14. BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, Sibel'i kurtarmıştır ama Taner'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri altüst etmiştir. Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul'daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir'in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap da huzursuzluğa neden olur.

Ramo 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 14. bölüm izle

Diğer yandan Taner'in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel'i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo'nun üzerine yürürken Ramo'nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.

Ramo 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 14. bölüm izle
Ramo 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 14. bölüm izle
Ramo 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 14. bölüm izle

İlgili Haberler

Ramo 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu? Ramo 14. bölüm izleme linki! Ramo 14. bölüm fragmanı izle
Ramo 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu? Ramo 14. bölüm izleme linki! Ramo 14. bölüm fragmanı izle
Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 13. bölüm tek parça izle! Ramo 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu
Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 13. bölüm tek parça izle! Ramo 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Seda Sayan Demet Akbağ
Spor Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Steven Gerrard
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ramo 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 14. bölüm izle - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:40:59. #1.14#
title