Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakterinin en meşhur sözlerini sizler için haberimizde derledik. İşte o meşhur bilge sözler!
Türk televizyon ve dizi tarihinin en unutulmaz ve hafızalardan silinmeyen dizilerinden birisi hiç şüphesiz Ezel'dir. Yayınlandığı ilk günden itibaren insanları ekrana bağlayan dizinin en meşhur oyuncularından birisi canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteri ile Tuncel Kurtiz olmuştur. Dizi boyunca replikleri ile izleyenleri kendine hayran bırakan Ramiz Dayı'nın en meşhur ve sevilen sözlerini sizler için yazımızda derledik.
TUNCEL KURTİZ KİMDİR?
1 Şubat 1936 Kocaeli doğumlu olan Tuncel Kurtiz, sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak Türk sanat hayatınada etkili olmuş isimler arasındadır. Üniversite hayatında kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerine devam eden ünlü oyuncu bu bölümleri bitirememiş tahsil hayatını yarıda kesmek zorunda kalmıştır.
İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Tuncel Kurtiz asıl yükselişini Sürü filminde oynadığı rol ile yakalamıştır. Oyunculuk ve senaristlik hayatında çok sayıda ödül alan ünlü oyuncu Türk televizyon hayatına damga vuran dizilerden biri olan Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Karaeski karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalamış, seyircilerin gönlünde taht kurmuştur.
27 Eylül 2013'te Etiler'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden ünlü oyuncu Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyüne defnedilmiştir.
RAMİZ DAYI'NIN EN MEŞHUR SÖZLERİ
"Güç gizden gelir yeğen!"
"Hesap görmek hesap etmekten zordur yeğenim."
"Teslim olunmadan sadık olunmaz."
"Herkes öldürür sevdiğini."
"Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için, ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur."
"Tüm masumiyetiyle hayatımızda yer alan bu çocukların bu denli katledilmesine ve buna göz yuman duyarsızlara şaşırıyorum!"
"Seni ölüme götürse de, Doğrudan asla şaşmayacaksın."
"Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, Belkide o beklediğin uyku değildir."
"Bir avuç kömür için, bir ömür verenlere. Dualarımız sizinle."
"Dön bak arkana yeğen. Gitmez" dediğin kaç kişi yanında?"
"Ve son sözü hep alın yazısı söyler."
"Bazen öyle acır ki için değiştin sanırsın şimdi dersin… Şimdi her şeyi yapabilirim…"
"Bazen hayat seni öyle zorlar ki yeğenim yolun başında kimdin… Unutursun..."
"Zorunu benden duy yeğenim, herkese yalan söylemen yetmez artık… Bundan böyle bir başına kalsan da artık kendin olamazsı."
"Bazen insan başkasının ruhunu ararken kendi ruhunu teslim eder başkasına."
"Her yanım yanım acıyor, gençliğime, halime şu mavi gök mavi deniz uçan kuş işe giden insanlar ipimi çeken cellat on gün on gün."
"Bazen yeğen işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu, açacaksın avucunu avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin, bekleyeceksin sana geri gelmelerini."
"Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!"
"Çaresizlik aradığı çarenin belki tam önünde olması ama onu bulacak vaktin olmamasıdır çaresizlik."
"Değişmek zordur yeğenim ama bazen. Aynı adam olmak daha zordur."
"Eğer birisi seni aldatmışsa bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur."
"Hayatın kuralı bu ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda."
"Sadakat sevdiğinin kalbini tutup avucunda tutmaktır ama sadakat gerektiğinde o yüreği fırlatıp yere atmaktır."
"Çaresizlik aradığı çarenin belki tam önünde olması ama onu bulacak vaktin olmamasıdır çaresizlik."
"Eğer birisi seni aldatmışsa bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur."
"Geçmişe dönmek başka geçmişi silmek başka. Bir kere aktı mı zamanın içinden suyun yolu değişmez."
"Bazen yaşamak için öldürmek zorundasın. Bazen yaşamak için içindeki sevgi seni öldürmeden sen onu öldürmek zorundasın."
"Sadakat endam değildir aslında sevgiden pekguzelsozler.com kör olmaktır hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakalanmaktır sadakat."
TUNCEL KURTİZ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Çok Tuhaf Soruşturma - 1998
Şeyh Bedrettin - 1997
Mahabaratta - 1985
Keşanlı Ali Destanı - 1984
Teneke
Kaplan ve Daktilolar- 1968
Samanyolu - 1968
Devri Süleyman - 1968
Yolcu- 1967
Kalbin Sesi - 1964
Martı- 1963
Altın Yumruk- 1962
Ayı Masalı - 1962
Şahane Züğürtler- 1962
Zafer Madalyası - 1958
TUNCEL KURTİZ'İN OYNADIĞI FİLMLER
Şeytanın Uşakları - 1964
Üçünüzü De Mıhlarım - 1965
Son Kuşlar - 1965
Sokakta Kan Vardı - 1965
Sokaklar Yanıyor - 1965
Sayılı Kabadayılar - 1965
Krallar Kralı - 1965
Konyakçı - 1965
Kanlı Meydan - 1965
Haracıma Dokunma - 1965
Güzel Bir Gün İçin - 1965
Büyük Şehrin Kanunu - 1965
Bitmeyen Yol - 1965
Bir Caniye Gönül Verdim - 1965
Ben Öldükçe Yaşarım - 1965
Babasız Yaşayamam - 1965
Ağaların Savaşı - 1966
Zehirli Kucak - 1966
Yiğit Yaralı Olur - 1966
Silahların Kanunu - 1966
Silahına Sarılan Adam - 1966
Nikahsızlar - 1966
Kıran Kırana - 1966
Karanlıkta Vuruşanlar - 1966
Kanunsuz Yol - 1966
Kanunsuz Dağlar - 1966
Kanlı Mezar - 1966
Kader Çıkmazı - 1966
Hudutların Kanunu - 1966
Dört Kurşun - 1966
Çirkin Kral - 1966
Çingene - 1966
At Avrat Silah - 1966
Kuduz Recep - 1967
Krallar Ölmez - 1967
Bana Kurşun İşlemez - 1967
Umut - 1970
Tatort - 1970
Otobüs - 1974
Nehir - 1977
Kanal - 1978
Sürü - 1978
Gül Hasan - 1979
Bereketli Topraklar Üzerinde - 1979
Kleiner Mann was tun - 1981
Kalabaliken i Bender - 1983
Duvar-1983
Turkse Video - 1984
Die Abschiebung - 1985
Vägen till Gyllenblå! - 1985
Den Frusna Leoparden - 1987
Hiuch HaGdi - 1986
Aufbrüche - 1987
Livsfarlig Film - 1988
Noel Baba - 1989
Täcknamn Coq Rouge - 1989
Mahabharata - 1989
Skyddsängeln - 1990
Zeit der Rache - 1990
Die Hallo-Sisters - 1990
Kvällspressen - 1992
Çakalların İzinde - 1993
Korkunun Karanlık Gölgesi - 1993
Ağrı'ya Dönüş - 1993
Bir Aşk Uğruna - 1994
Aşk Ölümden Soğuktur - 1994
Cemile ve Umudun Masalı - 1995
Cemile - 1996
Usta Beni Öldürsene - 1996
Tabutta Rövaşata - 1996
Işıklar Sönmesin - 1996
İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996
Gräfin Sophia Hatun - 1997
Çökertme - 1997
Akrebin Yolculuğu - 1997
Vive la mariée... et la libération du Kurdistan - 1998
Hoşçakal Yarın - 1998
Kurtlar Sofrası - 1999
Kumru - 2000
O da Beni Seviyor - 2001
Şellale - 2001
A cavallo della tigre - 2001
Alacakaranlık - 2003
İnat Hikayeleri - 2003
Hacı - 2006
Kara Duvak - 2007
Yaşamın Kıyısında - 2007
Asi - 2007
Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit - 2008
Lal - 2008
Güz Sancısı - 2008
Kayıp Armağan - 2009
Siyah Beyaz - 2009
Ezel 2009 - 2011
Muhteşem Yüzyıl 2012 - 2013
Mutlu Aile Defteri - 2013