Ramil Guliyev kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Ramil Guliyev kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Ramil Guliyev, 2018 yılında düzenlenen Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan altın madalya ile ayrılmıştı. İlk defa bu alanda Türkiye'ye altın madalya getiren Ramil Guliyev, pandemi nedeniyle ertelenen ve bu sene yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatların'dan da altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Dünya şampiyonu milli atletin hayatı merak konusu oldu. Peki, Ramil Guliyev kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Ramil Guliyev kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Ramil Guliyev, 2018 yılında düzenlenen Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan altın madalya ile ayrılmıştı. İlk defa bu alanda Türkiye'ye altın madalya getiren Ramil Guliyev, pandemi nedeniyle ertelenen ve bu sene yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatların'dan da altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları için ciddi bir hazırlık sürecinden geçen dünya şampiyonu milli atletin hayatı merak konusu oldu. Peki, Ramil Guliyev kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Ramil Guliyev kimdir? Kaç yaşında, nereli?

RAMİL GULİYEV KİMDİR?

Ramil Guliyev, 29 Mayıs 1990 tarihinde Bakü'de doğan Azerbaycan kökenli Türk sprint atletidir.

2011 yılında Türk vatandaşı olmuştur. Türk vatandaşlığına geçişi, Azerbaycan Atletizm Federasyonu tarafından öfkeyle karşılandı. 2012 yılında Londra'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edebilmesi Azerbaycan Atletizm Federasyonu'nun iznine bağlıydı ve yetkili kurumdan izin çıkmadı. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına kadar ulaştırılsa da Azerbaycan Atletizm Federasyonu kararından dönmeyeceğini kesin olarak bildirdi.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı.

100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. Ayrıca 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir.

2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmiştir.

Antrenörlüğünü Oleg Mukhin yapmaktadır.

İstatistikleri

YarışTarihYerZaman (saniye)

60 metre13 Ocak 2012Sumi, Ukrayna6.58 NR

100 metre6 Temmuz 2017Bursa, Türkiye9.97

200 metre9 Ağustos 2018Berlin, Almanya19.76 NR

RAMİL GULİYEV KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ramil Guliyev, 1990 doğumlu olup 31 yaşındadır. Bakü, Azerbaycan doğumlu olan Ramil Guliyev, 2011 yılında Türk vatandaşlığına geçmiştir.