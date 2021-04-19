Ramazanda susuzluğu gideren içecekler nelerdir? İftar ve sahurda ne içmeliyiz?

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların en çok merak ettiği konularda biri de iftar ve sahurda hangi sıvıları tüketmeleri gerektiğidir. Özellikle yaz aylarına denk gelen ramazanda, içtiğimiz içeceklerin önemi ön plana çıkıyor. Susuzluğumuzu giderecek içecekleri tercih etmemiz gereken ramazan ayında 5 önemli içecekten bahsettik. Peki, Ramazanda susuzluğu gideren içecekler nelerdir? İftar ve sahurda ne içmeliyiz? İşte sizin için derlediğimiz haberimizin detayları!

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların en çok merak ettiği konularda biri de iftar ve sahurda hangi sıvıları tüketmeleri gerektiğidir. Özellikle yaz aylarına denk gelen ramazanda, içtiğimiz içeceklerin önemi ön plana çıkıyor. Susuzluğumuzu giderecek içecekleri tercih etmemiz gereken ramazan ayında 5 önemli içecekten bahsettik. Peki, Ramazanda susuzluğu gideren içecekler nelerdir? İftar ve sahurda ne içmeliyiz? İşte sizin için derlediğimiz haberimizin detayları!

RAMAZANDA SUSUZLUĞU GİDEREN İÇECEKLER NELERDİR?

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların susuzluğu giderecek içecekler tüketmesi oldukça önemlidir. Yaklaşık 15 saat vücuda sıvı alımı yapılamayacağından dolayı gün boyu rahat oruç tutmak için bizi susatacak şeylerden uzak durmalı tam tersi susuzluğumuzu giderecek içecekler tüketmeliyiz. Sizin için ramazanda susuzluğunuzu giderecek 5 içecekten bahsettik. Peki bu içecekler nelerdir? İşte haberimizde detaylıca ele aldığımız 5 içecek:

- Meyan Kökü Şerbeti

- Keçi Boynuzu Pekmezi

- Ginseng Çayı

- Hindistan Cevizi Suyu

- Kayısılı Bitki Çayı

MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ

İçeriğinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan meyan kökü şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Hem sahurda hem de iftarda tüketebileceğiniz meyan kökü şerbetinin içinde sadece bitkinin kökü ve suyu bulunuyor. Dolayısıyla katkısız ve bir o kadar sağlıklı olan bu içecek midenizi rahatlattığı gibi tok tutma özelliğine de sahip.

Meyan kökü şerbetinin ramazan ayında tercih edilmesinin sebeplerinden biri de susuzluğunuzu giderici bir etkisinin olmasıdır. Dolayısıyla kararında içildiği takdirde size fayda sağlayacak ve susuzluğunuzu giderecek bu içeceği tüketebilirsiniz.

Ulusal Böbrek Vakfı ve Hipertansiyon Derneği Başkanı Prof.Dr. Yahya Sağlıker, meyan kökü şerbetinin faydaları hakkında şunları söyledi;

"Meyan kökü şerbetinin içerisinde yer alan 'Aldosterone' dediğimiz madde midedeki gastrit, 12 parmak bağırsağında duodenit, yemek borusunda ozofajit veya yemek borusu, bağırsak ile mide ülseri rahatsızlığı olanlara iyi gelir. Dolayısıyla oradaki ülseri, iltihabı iyi etme, enflamasyonu dağıtma özelliklerinden dolayı belki dükkanlarının duvarlarına böbrek doktoru, kalp doktoru yazanlar o kağıtları çıkarabilirler. Mide doktoru, 12 parmak doktoru, yemek borusu doktoru derlerse çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Hem onlar da bu şekilde ticari olarak kazançlarından da olmamış olurlar. Küçük bir manüplasyonla hastalarımız ve üreticimiz rahatsız olmaz."

KEÇİ BOYNUZU PEKMEZİ

Keçi boynuzu, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen ve baklaları (meyveleri) yenen, herdem yeşil çalı veya ağaç formunda olan bir bitki türüdür. Keçiboynuzun kullanımının birçok çeşidi vardır. Bunları;

Keçi boynuzu pekmezi

Keçi boynuzu tozu

Keçi boynuzu çayı vb. şeklinde sıralayabiliriz.

Şimdi değineceğimiz konu keçi boynuzu pekmezi ile alakalıdır. Ramazan ayında susuzluğumuzu giderecek içecek diyebileceğimiz keçi boynuzu pekmezi oldukça önemlidir. Hem sağlık açısından; vitamin deposu, yüksek proteinli, demir, magnezyum bakımından zengin hem de az kalorili ve susuzluğu giderici bir etkiye sahiptir.

Ayrıca keçi boynuzu pekmezi; diş sağlığına, kalp ve damar sağlığına, kolesterole, enfeksiyonlu yere, kansere, diyabete ve daha birçok şeye iyi gelir.

Bunun dışında keçiboynuzu bitkisinin faydalarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Şeker oranı oldukça düşük olan keçiboynuzu, kan şekerinin yükselmesini önler. Diyabet hastalıkları rahatlıkla keçiboynuzu tüketebilir.

Zengin kalsiyum içeriği ile kemiklerin güçlenmesini sağlar ve kemik erimesini önler.

Sperm sayısını ve kalitesini artırır.

Rahim kanserine neden olabilecek zararlı hücreleri engeller.

Serbest radikal adlı atomlar, hücrelere ve DNA'ya zarar verebilir. Keçiboynuzu serbest radikalleri vücuttan atar. Böylece kanser riski azalır.

Mineral bakımından zengin olması sebebiyle diş sağlığını korur.

Enfeksiyona karşı siper görevi görür ve vücudunuzda enfeksiyon varsa iyileştirir.

Tansiyon, felç inme ve damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları önlemek için iyi bir seçenektir.

Tokluk hissi verir ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Ciltteki hasarlı hücreleri yeniler ve yaşlılık belirtilerini geciktirir.

Bağırsaklarınız için faydalıdır, sindirime yardımcı olur.

GİNSENG ÇAYI

Gingsengin vücut direncini artırma, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği bulunduğu gibi susuzluğu giderici etkiye de sahiptir. Dolayısıyla her deva olduğu söylenen bu bitkinin, çayını yaparak ramazan ayında tüketmek daha rahat ve susuz kalmayacağınız bir oruç dönemi geçirmenize yardımcı olacaktır.

Ginsengin ayrıca sağlık açısından yararlarını şe şekilde sıralayabiliriz;

Ginsengin vücut sağlığı ve direnci için güçlü bir takviye olduğu belirten uzmanlar, bu mucize bitkinin beden üzerindeki etkilerinin lokal olmadığına işaret ederek, bütün vücudu kuvvetlendirdiğini belirtiyor. Tam sonuçlarını görmek için ginsengin birkaç ay kullanılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ayrıca vücudun zayıflıklarla mücadelesi ve enerji düzeyinin yükseltilmesinde de etkili olduğu biliniyor.

Zihinsel ve fiziksel strese bağlı hastalıkların tedavisinde de kullanılan ginseng, konsantrasyon eksikliğine de iyi geliyor. Strese karşı dayanıklılığı artıran ginseng, ayrıca bağışıklık sistemi hücrelerini arttırıyor. Kolesterolü azaltan, karaciğeri toksinlerden temizleyen ginsengin yapılan tıbbi araştırmalarda tümör gelişimini engellediği ve radyoterapinin yan etkilerini azalttığı ortaya çıkmıştı.

Bronşit, astım ve dolaşım sistemi sorunlarının tedavisinde de önemli etkiye sahip olan ginseng, aynı zamanda diyabet hastalarının kandaki kortizol hormonunu düzenleyerek düşmesiyle de ilgi görüyor.

Ginseng Çayı Yapımı

Ginseng çayını iki şekilde yapabilirsiniz.

- Birincisi, bitkiyi taze olarak kullanarak

- İkincisi bitkinin toz halini kullanarak

Taze ginseng çayı için;

- Yaklaşık 500 mililitre suyu kaynatın içine 4-5 dilim taze ginseng atın ve 5 dakika demleyin. Bu arada suyun çok sıcak olmamasına dikkat edin. Çok sıcak su, bitkinin vereceği faydanın miktarını azaltır.

Toz ginseng çayı için;

Toz ginseng çayı hazırlarken kullanılan miktara dikkat edilmeli. Çünkü toz hali taze haline oranla daha yoğundur.

- 500 mililitre çay hazırlamak için 1 tatlı kaşığı toz ginseng kullanmanız yeterli olacaktır.

- Aynı şekilde 5 dakika demleyin. Suyun fazla sıcak olmamasına özen gösterin.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizinin birçok şekilde kullanmak mümkün. Hem suyundan hem yağından hem de şekerinden yararlandığımız Hindistan cevizi içinde bulundurduğu berrak su ile susuzluğumuzu giderici etkiye de sahiptir.

Tropikal meyvelerden olan ve insan yaşamında birçok fayda sağlayan bu meyveyi iftar ve sahurlarınızda tercih edebilirsiniz. Böylece gün boyu susuzluğunuzu gidermeye yardımcı olur.

Hindistan Cevizi Suyunun ayrıca diğer faydaları şöyledir;

Kalbe faydalıdır,

Mide ekşimesi ve kabızlığa iyi gelir,

Kilo vermeyi hızlandırır,

Böbreklerin işlevini destekler,

Enfeksiyonlarla savaşır,

Sağlıklı elektrolitler içerir,

Mineral açısından zengindi,

Bitkinlik ve dehidrasyonla savaşır.

KAYISILI BİTKİ ÇAYI

Özellikle kilo vermek, formda kalmak, ve bağırsaklarımız için tükettiğimiz kayısılı bitki çayının insan vücuduna bir diğer etkisi de susuzluk giderici olmasıdır. Ramazan ayında susuzluğumuzu gideren ve herkesin evinde bulunabilecek çok tanıdık bir içecek olan kayısılı bitki çayını tercih edebilirsiniz. Böylece ramazan boyunca kayısılı bitki çayını içerek susuzluğunuzu giderir, rahat bir oruç dönemi geçirirsiniz. Bununla birlikte kayısılı bitki çayının diğer etkilerinden de yararlanabilirsiniz.

Kayısılı bitki çayının diğer faydaları;