Ramazanda restoranlar kapalı mı? Ramazanda restoran ve kafeler açık mı? Ramazanda restoranlar açık mı?

Koronavirüs normalleşme süreci sonrasında restoran ve kafeler içeride müşteri kabul etmeye yeniden başlamıştı. Vaka sayılarında yaşanan artış yerinde karar dönemi ile yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Ramazanda birçok yasaklar geri gelmiştir. Peki, Ramazanda restoranlar kapalı mı? Ramazanda restoran ve kafeler açık mı? Paket servis saatleri nelerdir? Ramazanda restoranlar açık mı?

Koronavirüs normalleşme süreci sonrasında restoran ve kafeler içeride müşteri kabul etmeye yeniden başlamıştı. Vaka sayılarında yaşanan artış yerinde karar dönemi ile yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Ramazanda birçok yasaklar geri gelmiştir. Peki, Ramazanda restoranlar kapalı mı? Ramazanda restoran ve kafeler açık mı? Paket servis saatleri nelerdir? Ramazanda restoranlar açık mı? İşte detaylar haberimizde...

RAMAZANDA RESTORANLAR KAPALI MI?

Normalleşme süreci öncesinde sadece gel-al ve paket servis olarak hizmet veren restoran ve kafeler normalleşme sürecinin sonrasında yeniden içeride müşteri kabul etmeye başlamışlardı.

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalar ise şöyle:

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kuralla uygun şekilde çalışabileceklerdir.

Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma yasağı günlerinde paket servis hizmeti devam edecek.

Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafeler paket servis olarak çalışacak.

Ramazan ayında lokanta ve kafelere ilave katkılar sağlanacak.

Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının prim yükü üstlenilecek, ayrıca kişi başı bin 500 lira nakdi ödeme yapılacak.

RAMAZANDA RESTORANLAR AÇIK MI?

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kuralla uygun şekilde çalışabileceklerdir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma yasağı günlerinde paket servis hizmeti devam edecek. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafeler paket servis olarak çalışacak. Ramazan ayında lokanta ve kafelere ilave katkılar sağlanaca

YENİ RİSK HARİTASI

Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı, 58 il kırmızı kategoriye geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

İLLERİN RİSK HARİTASINA GÖRE RENKLERİ

Mavi: Şırnak

Sarı: Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak,

Turuncu: Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir.

Kırmızı: Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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