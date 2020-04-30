Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin sofraları pidesiz kalmıyor
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Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin sofraları pidesiz kalmıyor

- Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin sofraları pidesiz kalmıyor Gönüllüler her gün 250 pideyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor Huzur Mahallesi Ramazan'da daha huzurlu Mahalle sakini Zülfikar Özçelik;

Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin sofraları pidesiz kalmıyor
30.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:23

- Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin sofraları pidesiz kalmıyor

Gönüllüler her gün 250 pideyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Huzur Mahallesi Ramazan'da daha huzurlu

Mahalle sakini Zülfikar Özçelik;

"Her gün 250 pide dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin iftarlık pidelerini karşılıyoruz"

"Mahallemizde biz bize yetiyoruz ve devletimize bu konuda yük olmuyoruz"

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede birlik ve beraberliğin önem arz ettiği bu günlerde, Eskişehir'de bir grup duyarlı vatandaş tarafından Ramazan ayı olması dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere her gün pide dağıtımı yapılıyor.

Korona virüs sürecine denk gelen Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, salgın olmasına rağmen ihtiyaç sahibi aileler unutulmuyor. Bu kapsamda Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesinde bir grup gönüllü vatandaş tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik günlük 250 adet pide yardımında bulunuluyor. Pidelerin masraflarını hayırseverler üstlenirken; pide dağıtımını duyan kişiler de ihtiyaç sahiplerinin sofralarına dokunabilmek için adeta sıraya giriyor. Ayrıca pide dağıtımı yapan yardımseverler hijyen kurulları kapsamında eldiven ve maske takımını da ihmal etmiyor.

"İhtiyaç sahibi ailelerin iftarlık pide ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Zülfikar Özçelik, mahallelerinde yer alan tüm sokakları tek tek gezdiklerini söyledi. Özçelik, "Mahallemizin ihtiyaç sahibi ailelerinin ihtiyaçlarını Ramazan ayında tedarik ediyoruz. Bu durumu sosyal medyada paylaşınca gören hayırseverler, 'Ramazan ayında pideler de bizden olsun' dediler ve böyle bir kampanya başlatıldı. Bunun üzerine her gün 250 pide dağıtıyoruz. İhtiyacı olan tüm ailelerimizi tespit ettik. Huzur Mahallemizin 7 bin 800 nüfusu, 53 sokağı ve 3 caddesini her gün geziyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin iftarlık pide ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanı sıra evindeki çocuğunun maması bitmişse, büyüklerimizin bir ihtiyacı varsa ona da koşuyoruz. Böyle bir gönüllü ekip kurduk. Yardım kampanyamızı sosyal medyadan paylaşınca, Antalya gibi uzak illerden, çevre ilçelerimizden yardımlar geliyor. İnşallah yurt dışından da gelecek. Yani Huzur Mahallemizde huzur var" diye konuştu.

"İnsanlarımız huzurlu ve mutlu, bizlere duaları yetiyor"

Pide dağıtımını karşılıksız olarak yaptıklarının altını çizen Özçelik, "Onların hayır dualarını hiçbir şey ile anlatamayız. Gerçekten biz bize yeteriz. Şu anda mahallemizde biz bize yetiyoruz çok şükür. Devletimize de bu konuda yük olmuyoruz. İnsanlarımız çok huzurlu ve mutlu, bizlere duaları yetiyor. Biz bunları karşılıksız, menfaatsiz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin sofraları pidesiz kalmıyor

Kaynak: İHA

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