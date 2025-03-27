Bayram heyecanı yaklaşırken, birçok kişi "Bayrama kaç gün kaldı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2025 Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte başlayacağı ve tatil süresinin kaç gün olacağı merak konusu. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan Bayramı takvimi ve tatil süresine dair tüm detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi günü olacak. Bayram resmi tatili, kamu kurumlarında ve okullarda ise 29 Mart Cumartesi günü yarım gün başlayıp, 6 Nisan 2025 Pazar günü sona erecek.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor